Por: El Espectador

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Un operativo conjunto realizado por la Policía de Infancia y Adolescencia junto con funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) sorprendió en el barrio La Magdalena, en la localidad de Teusaquillo, a 47 menores de edad que se encontraban al interior de un bar camuflado bajo la fachada de sindicato. Los menores, con edades entre los 9 y 17 años, fueron hallados departiendo en este establecimiento sin que los encargados del lugar hubieran impedido el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias prohibidas.

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De acuerdo con declaraciones de las autoridades citadas por la Secretaría de Seguridad de Bogotá a través de sus canales oficiales, la operación se realizó luego de identificar diferentes convocatorias en redes sociales, las cuales permitieron establecer la fecha y hora exacta en que los menores se congregarían en el sitio. Así, fue posible sorprender a los responsables del establecimiento, quienes intentaban evadir controles.

En el interior del bar se hallaron menores consumiendo bebidas alcohólicas como cerveza, aguardiente, ron y whisky. Además, se incautaron estupefacientes, armas cortopunzantes y productos derivados del tabaco. Uno de los menores fue hallado en aparente alto estado de embriaguez y requirió atención médica inmediata, según el reporte hecho público por la Secretaría de Seguridad de Bogotá.

Las investigaciones permitieron establecer que los administradores del lugar habrían cambiado la razón social del establecimiento, buscando evadir la supervisión de las autoridades. El lugar ya era reincidente en infracciones, pues registraba cuatro cierres anteriores en aplicación de la Ley 1801 de 2016, conocida como Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Estas medidas habían sido tomadas por anteriores comportamientos contrarios a la convivencia.

Tras la intervención, la mayoría de las niñas, niños y adolescentes fueron entregados a sus padres de familia, quienes acudieron al sitio. Algunos menores, en cambio, fueron trasladados a centros zonales del ICBF para el restablecimiento de sus derechos, tal como lo determinan los protocolos en caso de riesgo o vulneración. Uno de los menores fue remitido a un centro médico para recibir atención, dada su condición al momento del operativo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué operaba un bar con menores de edad en Teusaquillo bajo la fachada de sindicato?

El bar localizado en el barrio La Magdalena de la localidad de Teusaquillo utilizaba la apariencia de sindicato como estrategia para ocultar su verdadera actividad y así evadir los controles de las autoridades. De acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, este subterfugio permitía convocar a menores a través de redes sociales y concentrar en el sitio un alto número de adolescentes, pese a haber sido cerrado en cuatro ocasiones previas por infracciones a la Ley 1801 de 2016.

¿Qué medidas tomaron las autoridades tras encontrar menores consumiendo alcohol y drogas?

Una vez realizado el operativo, la mayoría de los menores de edad fue entregada directamente a sus padres, mientras que quienes no pudieron ser recogidos por sus familias fueron trasladados a centros zonales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para restablecer sus derechos. En el caso de un menor en aparente estado severo de embriaguez, las autoridades lo remitieron a un centro médico para su atención inmediata, siguiendo los protocolos de protección infantil.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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