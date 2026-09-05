Las tendencias que nacen entre los jóvenes en redes sociales cada vez encuentran nuevas formas de llegar a otros públicos. Esta vez, una de ellas terminó involucrando a un político mexicano que aspira a ocupar la alcaldía de Ciudad Valles, San Luis Potosí.

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Se trata de José Luis Romero Calzada, conocido como ‘El Tecmol’, quien se sumó a las populares batallas de ‘farmear aura’ con un performance que llamó especialmente la atención por uno de sus elementos: un ataúd del que salió frente a los asistentes.

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En el video que circula en redes sociales se observa cómo Romero Calzada comienza su presentación con un ataúd ubicado en medio del lugar.

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Posteriormente, el político sale del féretro y continúa con una serie de movimientos que buscan recrear la dinámica de las llamadas batallas de ‘farmear aura’. Entre ellos aparece el popular movimiento relacionado con la expresión ‘six seven’, otra tendencia que se ha extendido entre los usuarios jóvenes de internet.

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La escena rápidamente causó reacciones y abrió un debate en redes sociales sobre la manera en que algunos políticos buscan acercarse a las nuevas generaciones utilizando tendencias digitales.

El performance también llamó la atención por la particular forma en que ‘El Tecmol’ suele desarrollar sus actividades políticas y campañas, caracterizadas por elementos poco convencionales.

¿Quién es José Luis Romero Calzada?

José Luis Romero Calzada es un empresario y político de San Luis Potosí, además de ingeniero agrónomo. Es fundador de Grupo Tekmol, compañía relacionada con el sector de los combustibles. Su trayectoria política comenzó como regidor y posteriormente llegó al Congreso local como diputado, durante el periodo comprendido entre 2015 y 2018.

Más adelante fue candidato a la gubernatura de San Luis Potosí y, actualmente, busca posicionarse como aspirante a la alcaldía de Ciudad Valles.

Su particular estilo de comunicación política le ha permitido obtener notoriedad en redes sociales, donde sus apariciones y propuestas suelen generar comentarios entre los usuarios.

¿Qué significa ‘farmear aura’?

Aunque la expresión puede parecer extraña para quienes no están familiarizados con las tendencias de internet, ‘farmear’ proviene del término inglés farming, utilizado originalmente en los videojuegos.

En ese contexto, farmear consiste en repetir determinadas acciones para acumular recursos, experiencia, puntos u otros elementos que permitan avanzar dentro del juego.

En redes sociales, el concepto fue trasladado al terreno de la personalidad y el comportamiento.

El recurso que se acumula simbólicamente es el ‘aura’, una especie de puntuación imaginaria relacionada con el carisma, la seguridad, el estilo o la presencia que proyecta una persona.

¿Cómo se ‘farmea aura’?

La lógica de esta tendencia es sencilla: hacer algo que genere admiración o que proyecte seguridad permite sumar ‘aura’.

Por ejemplo, una persona podría ‘farmear aura’ al resolver una situación complicada con tranquilidad, realizar una acción difícil sin mostrar nervios o protagonizar un momento que los demás consideren impresionante o estiloso. Pero también existe el concepto contrario: perder aura.

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Un tropiezo, una respuesta desafortunada, un momento incómodo o un error cometido frente a otras personas pueden convertirse, dentro de la lógica de la tendencia, en una importante pérdida de esos puntos imaginarios.

Por eso, las denominadas batallas de ‘farmear aura’ suelen funcionar como una especie de competencia en la que cada participante intenta demostrar quién tiene mayor presencia, seguridad o capacidad para protagonizar un momento llamativo.

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