Un vuelo de American Airlines que cubría la ruta entre Dallas-Fort Worth y Newark tuvo que ser desviado luego de que un pasajero protagonizara un altercado que obligó a la tripulación y a otros viajeros a intervenir.

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El episodio ocurrió la noche del jueves 3 de septiembre, cuando el hombre comenzó a comportarse de manera agresiva con otros pasajeros. Según los reportes conocidos, también lanzó expresiones racistas y homofóbicas durante la discusión.

La situación escaló cuando el pasajero habría golpeado a la persona que estaba sentada a su lado. Una mujer intentó intervenir, pero también fue apartada por el hombre, por lo que otros viajeros decidieron ayudar a la tripulación para controlar el incidente.

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Two passengers used zip ties and duct tape to restrain a man who allegedly became unruly aboard an American Airlines flight Thursday night, forcing the plane to divert to Baltimore. The 67-year-old Arizona man was arrested after landing.https://t.co/ydJe8xkD3s pic.twitter.com/yH7xIJz8fP — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) September 5, 2026

Pasajeros ayudaron a inmovilizar al hombre en vuelo de American Airlines

Ante el comportamiento del pasajero, varios hombres intervinieron y consiguieron inmovilizarlo en su asiento con cinta adhesiva y bridas. Imágenes difundidas del momento muestran al hombre sujetado mientras permanecía en la aeronave.

El incidente obligó al vuelo 618 a desviarse hacia el Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore-Washington, donde las autoridades esperaron la llegada del avión para intervenir.

American Airlines confirmó que el vuelo fue desviado debido a la presencia de un “pasajero conflictivo”. Una vez en tierra, las autoridades ayudaron a retirarlo de la aeronave y el avión pudo continuar posteriormente hacia Newark.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades estadounidenses. El FBI indicó que está recopilando información junto con la Fiscalía federal de Maryland para determinar si corresponde presentar cargos federales.

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