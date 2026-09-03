Por: Blu Radio

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En un río de basuras terminó convertida la corriente del Manzanares en Santa Marta durante las recientes lluvias: plásticos, sedimentos y toda clase de desechos fueron arrastrados por este río hasta el mar, en la playa Los Cocos, provocando un nuevo episodio de contaminación que afecta a la bahía más linda de América.

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La situación quedó registrada en imágenes aéreas, que fueron grabadas por el usuario Luis Guillermo Rodríguez y publicadas en sus redes sociales. Allí se observa cómo las aguas del río Manzanares, turbias por el sedimento y la cantidad de basura, desembocan en el mar y crean una enorme mancha que contrasta con las aguas cristalinas de este balneario.

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#santamarta #lluvias ♬ Minimal for news / news suspense(1169746) – Hiraoka Kotaro @pulzocolombia Las fuertes lluvias en Santa Marta provocaron un aumento del caudal del río Manzanares, que terminó llevando bolsas, plásticos, envases y aguas de color marrón hasta el mar. La situación evidencia cómo la basura acumulada, la obstrucción de drenajes y las limitaciones del sistema para manejar grandes volúmenes de lluvia pueden terminar agravando las inundaciones y contaminando las playas. La empresa de Servicios Públicos de Santa Marta recordó que el alcantarillado está diseñado principalmente para aguas residuales domésticas y no para recibir grandes cantidades de agua lluvia. #contaminacion

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Corpomag, autoridad ambiental del Magdalena, reconoció que estos episodios son recurrentes y por eso, junto a autoridades distritales, Cámara de Comercio y entidades internacionales, como The Ocean Cleanup, han firmado un memorando de entendimiento que pretende instalar grandes barreras para interceptar estos residuos.

El objetivo, explica la bióloga de Corpomag Julieth Prieto, es evitar más afectaciones como las que ya se están dando sobre especies de coral.

“El impacto no solo es en la zona costera, donde observamos la salida de estos residuos que vienen del río, sino también en los ecosistemas marinos, como los corales y los pastos. Hemos podido observar que en el morro de Santa Marta, donde tenemos colonias muy importantes de Acropora palmata, las hemos encontrado envueltas por plásticos o por pañales que también la gente arroja directamente al río”, indicó.

Solución de fondo

La solución requiere conciencia ambiental y responsabilidad de la ciudadanía en el manejo de basuras. Sin embargo, los samarios aseguran que esto también refleja el grave problema administrativo que afronta la ciudad en materia de recolección y disposición de residuos, pues cada vez son menos los contenedores de basura en los barrios y a muchos les toca dejar las bolsas en los andenes, sobre espacio público, y cuando llueve el agua arrastra todos estos desechos.

Algunos residuos quedan regados en las calles y apestan a toda hora, mientras otros llegan al río y este los arrastra hasta el mar Caribe, afectando playas y los balnearios más turísticos del país.

Desde la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes anunciaron que harán seguimiento al problema de las basuras en Santa Marta y pedirán respuestas a la Superintendencia, además de promover los debates de control político y las audiencias públicas que sean necesarias para buscar una solución estructural.

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