Por: El Espectador

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En la primera sala plena del recién conformado Consejo Nacional Electoral (CNE), el magistrado Juan Felipe Lemos fue escogido como presidente de la institución, de acuerdo con la información publicada por El Espectador. La vicepresidencia fue asignada a José Antonio Parra, quien comparte bancada con Lemos en Salvación Nacional. Lemos, quien desempeñó el cargo de senador por el Partido de La U y también fue representante a la Cámara, recibió el respaldo mayoritario de la sala: siete de los nueve magistrados forman parte de la coalición oficialista, la misma que fue seleccionada por las bancadas gubernamentales el 25 de agosto. Los dos magistrados restantes, Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista, representan posturas de oposición y pertenecen al Centro Democrático.

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Juan Felipe Lemos, abogado egresado de la Universidad de Medellín, cuenta con una especialización en Contratación Estatal y una maestría en Gobierno de la Universidad Externado. Su experiencia legislativa se ha concentrado en las comisiones económicas, lo que lo posiciona en un escenario relevante para dirigir el ente electoral en una coyuntura marcada por retos normativos y políticos.

Tras su elección, tanto Lemos como el resto de magistrados tienen un encuentro importante pendiente con el registrador nacional, Hernán Penagos. Este diálogo será determinante para el desarrollo de los próximos comicios territoriales de 2027 y para definir la nueva organización interna del CNE, luego de la sentencia de la Corte Constitucional que revocó la potestad que tenía ese organismo para administrar de forma autónoma su presupuesto, lo que implica que, desde el 1 de enero de 2027, dicho recurso dependerá de la Registraduría.

El monto asignado para la Registraduría asciende a COP 5,7 billones según la propuesta que presentó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, para la vigencia de 2027, según El Espectador. Con este contexto, los nuevos magistrados del CNE están elaborando un “instrumento jurídico apegado a la ley” con el propósito de recuperar la autonomía financiera perdida tras el fallo de la Corte Constitucional.

Además de estos desafíos, el CNE debe concluir pendientes relacionados con la reposición de votos de las elecciones anteriores y la revisión del financiamiento de campañas. Igualmente, se deben resolver solicitudes de personería jurídica de agrupaciones políticas como La Fuerza y el Movimiento Bolivariano, y abordar situaciones derivadas de los procesos internos de partidos como Alianza Verde y Centro Democrático. En paralelo, cursan en el Congreso propuestas orientadas a modificar la forma en que se eligen los magistrados del CNE para reducir la influencia de los partidos políticos en esa selección.

¿Quién es Juan Felipe Lemos, el nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral?

Juan Felipe Lemos es un abogado con especialización en Contratación Estatal y magíster en Gobierno. Fue senador y representante a la Cámara, vinculado al Partido de La U, y ha trabajado principalmente en comisiones económicas, experiencia que lo respalda en sus nuevas funciones como presidente del CNE.

¿Por qué el CNE perdió su autonomía presupuestal y qué implicaciones tiene?

El CNE perdió su autonomía para administrar su presupuesto tras una decisión de la Corte Constitucional que anuló un artículo del Plan de Desarrollo de Gustavo Petro. A raíz de esto, el manejo financiero del ente dependerá de la Registraduría a partir de 2027, lo que obliga al CNE a buscar alternativas legales para recuperar esa autonomía y afecta su capacidad de gestión independiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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