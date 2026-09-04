El Doctor Bayter decidió explicar públicamente las razones detrás del cambio físico que ha llamado la atención de miles de seguidores en redes sociales durante los últimos meses.

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(Vea también: “Hasta yo me preocupé”: doctor Bayter habló sobre su salud y salió con exámenes en mano)

El médico, reconocido por su contenido sobre alimentación y salud, respondió a los comentarios que surgieron por su apariencia, reconoció que cometió errores en algunos de sus hábitos y aseguró que hizo modificaciones después de notar que no estaba conforme con su aspecto.

Además, mostró resultados de exámenes de sangre para responder a quienes pusieron en duda su estado de salud tras la transformación física.

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Doctor Bayter contó qué lo llevó a cambiar sus hábitos

Según relató el propio Bayter, todo comenzó después de una sesión de fotografías realizada en noviembre de 2025.

Al revisar las imágenes, aseguró que no le gustó lo que vio y comenzó a cuestionarse si realmente estaba siguiendo el camino que quería respecto a su condición física.

“Cuando me toman las fotos, yo fui a mirar las fotos y a mí no me gustó lo que vi. Yo le dije: ‘¿Cómo así?'”, contó.

Ese momento, explicó, lo llevó a replantear algunas rutinas que venía haciendo y a modificar su estrategia de alimentación.

El médico indicó que, al ser una figura ampliamente seguida por sus recomendaciones sobre salud y nutrición, sintió la necesidad de revisar lo que estaba haciendo y corregir aquello que consideró equivocado.

Su explicación, desde el minuto 44:24:

El error que confesó el doctor sobre los ayunos

Durante su explicación, Bayter hizo una autocrítica que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de su intervención.

“Yo les dije, porque cometí varios errores y el principal error es que yo estaba haciendo ayunos de día…”, afirmó.

Según explicó, ese fue uno de los cambios más importantes que decidió hacer dentro de su rutina.

El médico señaló que modificar la forma en que organizaba sus horarios de alimentación terminó reflejándose también en su apariencia física.

La confesión llamó la atención porque proviene de uno de los creadores de contenido más conocidos en temas de alimentación, salud y bienestar, quien reconoció públicamente que algunas decisiones que había tomado no fueron las más acertadas.

Doctor Bayter mostró exámenes para responder a las críticas

Además de hablar sobre sus hábitos, Bayter respondió a quienes pusieron en duda su estado de salud a raíz de su transformación física.

El médico aseguró que no tiene inconveniente en someterse a exámenes médicos cuando sea necesario.

“A mí no me da miedo si tú mañana me dices: ‘Doctor Bayter, quiero tomarle exámenes de sangre’. Perfecto, tómamelos”, expresó.

Durante su intervención mostró diferentes resultados de laboratorio y aprovechó para explicar que este tipo de pruebas sirven principalmente para detectar enfermedades, aunque no representan una garantía absoluta de que una persona goce de buena salud.

“Los exámenes no predicen salud, pero sí predicen enfermedad… Tener los exámenes no me dice que estoy sano, me dice que no estoy enfermo”, concluyó.

Con esa explicación, Bayter buscó responder a las críticas que surgieron por su cambio físico y aclarar las razones que lo llevaron a modificar algunos de sus hábitos alimenticios, reconociendo que incluso quienes promueven estilos de vida saludables pueden equivocarse y hacer ajustes sobre la marcha.

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