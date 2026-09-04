Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un caballo jubilado, que pertenecía a la unidad de Carabineros, fue atendido de manera urgente en la Hacienda La Miel, en Ibagué, tras ser encontrado en un grave estado de salud. De acuerdo con denuncias ciudadanas, el animal llevaba por lo menos desde el día anterior postrado en el suelo, sin poder levantarse ni desplazarse, y estaba claramente en una situación vulnerable. La alerta sobre su condición fue realizada por personas de la zona, quienes manifestaron que el ejemplar habría quedado bajo la custodia de un miembro de la fuerza pública después de cumplir su tiempo de servicio.

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Las circunstancias exactas sobre quién tenía la responsabilidad directa del caballo y bajo qué condiciones pasaba sus días aún deben ser esclarecidas por las autoridades pertinentes. Este proceso de verificación será esencial, especialmente porque se trata de un animal vinculado a la fuerza pública y de quien se esperaba un retiro digno, según señalaron ciudadanos testigos de la situación. La preocupación colectiva llevó a que diversas personas difundieran el caso, pidiendo ayuda urgente para no dejar al animal en ese estado de abandono.

En respuesta a la denuncia, Dixon Daniel Mendoza, quien es el director del Centro de Atención y Protección Animal (CAPA), acudió personalmente al lugar para brindar atención inmediata al equino. Según información actualizada tras la visita, el caballo recibió la primera asistencia y se tomó la decisión de trasladarlo para que pudiera continuar su recuperación en un ambiente más adecuado. Esta medida busca asegurar que reciba los tratamientos y cuidados necesarios tras la emergencia presentada, mientras se determina cómo llegó a ese estado y quiénes deben responder por su bienestar.

Este episodio ha generado atención en la comunidad local y pone en evidencia la importancia de la vigilancia ciudadana ante casos de maltrato o abandono animal, así como la necesidad de investigar a fondo cuando se trata de ejemplares que prestaron servicio a instituciones públicas.

¿Qué pasó con el caballo jubilado de Carabineros en Ibagué?

El caballo jubilado de Carabineros fue encontrado postrado y en mal estado de salud en la Hacienda La Miel, en Ibagué. Tras la denuncia de ciudadanos, el director del CAPA, Dixon Daniel Mendoza, acudió para asistir al animal y se dispuso su traslado para recibir una atención adecuada y continuar proceso de recuperación.

¿Quién es el responsable del cuidado de los caballos pensionados de la fuerza pública?

Aún no se ha determinado quién es el responsable directo del caballo jubilado hallado en mal estado en Ibagué. Las autoridades deberán investigar y esclarecer si un integrante de la fuerza pública era el encargado y bajo qué condiciones estaba el animal, según informaron testigos y la denuncia ciudadana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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