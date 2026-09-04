Por: Noticiero 90 minutos

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Cali tiene una cita con la tradición y la memoria cultural este 5 y 6 de septiembre. La ciudad será el escenario de los “Encuentros Bullerengueros”, un evento a cargo del colectivo artístico La Rueda, con más de dos décadas de trabajo en la promoción de los bailes “cantaos”. De acuerdo con la programación reseñada por Noticiero 90 Minutos, este colectivo llega desde Bogotá para compartir la riqueza de uno de los patrimonios inmateriales más relevantes del Caribe colombiano.

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Los aportes recaudados durante la gira tendrán un destino específico: la reconstrucción cultural de la región tras las afectaciones sufridas por el sismo. El 50% se usará en la reparación y adecuación de la sede del Semillero de Bullerengue en Cali —un espacio dedicado a la formación de nuevas generaciones en esta práctica ancestral— y el porcentaje restante será entregado directamente a los artistas y portadores de las tradiciones del Pacífico, quienes han sido impactados por el terremoto.

La agenda del fin de semana estará dividida en dos momentos. El sábado 5 de septiembre, desde las 7:00 p. m., se celebrará un concierto en la Sala Madame Blue, ubicada en la avenida 9 Norte #15N-39, barrio Granada. El domingo 6 de septiembre, a las 5:00 p. m., la actividad se traslada a Casa Espectra, en la calle 2 #4-66, sector San Antonio, donde se realizará un taller y una rueda, espacios de aprendizaje e intercambio cultural con maestros y artistas invitados.

La Rueda, en su paso por Cali, presentará además su nuevo álbum ‘Calentando la nevera’, lanzado el 20 de octubre de 2024. Esta producción discográfica funciona como homenaje al legado del bullerengue, una de las expresiones musicales, dancísticas y orales con mayor arraigo en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y algunas zonas de Antioquia. Actualmente, el bullerengue es una tradición viva en comunidades afrodescendientes, especialmente en palenques, donde las mujeres lideran el canto y los tambores artesanales acompañan el baile y la narración de historias.

La persistencia del bullerengue, como ocurre con otras músicas afrocaribeñas, radica en la transmisión oral y en la fuerza de la comunidad. Así, cada evento representa no solo una fiesta, sino también un acto de resistencia y continuidad cultural, donde la memoria y las experiencias se actualizan de generación en generación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde y cuándo se realizarán los “Encuentros Bullerengueros” en Cali?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, los “Encuentros Bullerengueros” en Cali tendrán lugar el sábado 5 de septiembre en la Sala Madame Blue, a partir de las 7:00 p. m., y el domingo 6 de septiembre en Casa Espectra, desde las 5:00 p. m. El evento incluye un concierto, taller y rueda con la participación del colectivo La Rueda.

¿Cuál es el objetivo de la gira “Encuentros Bullerengueros” y quién se beneficia de los aportes recibidos?

Según la información proporcionada, la gira tiene como finalidad central apoyar la reconstrucción cultural en la región tras el sismo. El 50% de los fondos recaudados se destinarán a mejorar la sede del Semillero de Bullerengue en Cali y el otro 50% será entregado a artistas y cultores de las expresiones culturales del Pacífico afectados por el terremoto.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.