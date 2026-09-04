Por: Noticiero 90 minutos

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Enfrentar la muerte de un ser querido es una de las situaciones más dolorosas a las que cualquier persona puede verse expuesta. De acuerdo con información publicada por Noticiero 90 Minutos, las palabras pueden quedarse cortas ante la pérdida de un familiar o amigo, y es frecuente que quienes rodean a la persona en duelo no sepan exactamente qué decir o hacer en esos momentos. A pesar de la dificultad para encontrar el mensaje adecuado, los gestos sencillos, como una nota de apoyo o una frase sentida, tienen un gran valor: pueden hacer sentir compañía en medio de la tristeza y el vacío.

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No siempre se trata de ofrecer la frase perfecta, sino un mensaje sincero que le recuerde al doliente que no está solo. El duelo, según lo expone Noticiero 90 Minutos, puede venir acompañado de emociones profundas como la confusión y la tristeza. Por ello, el simple hecho de que alguien le demuestre su presencia o le ofrezca escucha representa un importante apoyo en la recuperación emocional.

En el portal se destaca que un buen mensaje de condolencias puede evocar recuerdos compartidos, resaltar las cualidades del ser fallecido o simplemente ofrecer compañía en el proceso de duelo. Es fundamental evitar frases vacías o intentos de minimizar el dolor, dado que cada persona experimenta esta situación de manera individual y sus tiempos para sanar son diferentes. Entre los ejemplos sugeridos por Noticiero 90 Minutos se encuentran frases como "no existen palabras suficientes para aliviar una pérdida así, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti", "siempre recordaré con cariño los momentos compartidos con [nombre]" y "no tienes que atravesar este dolor en soledad; cuenta conmigo para lo que necesites".

La publicación también aconseja que, en algunos casos, lo más adecuado es ofrecer disponibilidad para escuchar o simplemente acompañar en silencio. Si bien un mensaje o palabra de aliento no puede cambiar la realidad de una pérdida, puede marcar la diferencia al recordarle a la persona que, pese al dolor, quienes le rodean están dispuestos a brindarle compañía y apoyo amable en el momento que más lo necesita.

¿Cuáles son algunas frases de condolencia recomendadas para acompañar a alguien en duelo?

Según Noticiero 90 Minutos, dentro de las frases sugeridas para acompañar a alguien que enfrenta un duelo están: "te acompaño de corazón en este momento tan difícil", "estoy aquí para escucharte o simplemente guardar silencio contigo" y "que el amor y los recuerdos compartidos te acompañen en medio de esta ausencia". Todas buscan transmitir solidaridad y cercanía.

¿Por qué es importante evitar frases vacías o minimizar la tristeza al dar el pésame?

El artículo de Noticiero 90 Minutos enfatiza que cada persona vive el duelo de manera propia y necesita su tiempo; por eso, frases vacías o que minimicen la tristeza pueden hacer sentir incomprendido a quien sufre. Lo relevante es acompañar de manera genuina, sin forzar una superación rápida ni restar valor al dolor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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