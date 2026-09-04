Por: CENET

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La industria avícola mundial atraviesa un momento de importantes transformaciones, marcado por la necesidad de fortalecer la seguridad alimentaria, adoptar criterios de sostenibilidad y avanzar en la implementación de tecnologías innovadoras que optimicen la productividad. Este panorama, sumado a los cambios en las dinámicas geopolíticas y comerciales, plantea una agenda de gran relevancia para el sector, como quedó expuesto durante el XXII Congreso Fenavi, celebrado en Cali. El evento reunió a representantes de la industria y expertos globales con el propósito de explorar las tendencias que darán forma al rubro avícola de aquí a 2030.

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Uno de los espacios destacados del Congreso fue el panel conformado por Nicoló Cinotti, secretario general del International Poultry Council (Consejo Internacional de la Avicultura, IPC), y Javier Prida, presidente de ILH, bajo la moderación de Jordi Montfort, secretario general de Avianza. Los participantes coincidieron en que el principal desafío para la avicultura consiste en adaptarse a mercados cada vez más exigentes y variables, sin dejar de responder a los requerimientos globales. Cinotti enfatizó: “La competitividad de nuestro sector hacia 2030 dependerá de nuestra capacidad para adaptarnos a un entorno cada vez más cambiante. No existe una única solución para todos los mercados: necesitamos trabajar bajo marcos globales compartidos, apoyados en estándares internacionales, sin perder de vista las particularidades de cada país”.

Además, se identificaron como prioridades la salud aviar, el acceso a nuevos mercados y el fortalecimiento de cadenas de suministro. Estos temas son determinantes para que la industria mantenga la estabilidad de la producción y se adapte a las condiciones de los mercados internacionales. Respecto a América Latina, la región destaca por un consumo elevado de huevo, con un promedio de 296 huevos por persona al año, cifra que supera en cerca de 50% el promedio mundial, revelando una oportunidad de expansión tanto en producción como en comercialización de proteínas avícolas.

La modernización tecnológica ocupó un lugar central en el debate. Prida hizo un llamado a integrar herramientas como la inteligencia artificial, resaltando que no basta con invertir en tecnología; es fundamental tecnificar procesos y aprovechar de manera más eficiente la información existente. Según lo señalado en el panel, estas innovaciones pueden transformar desde la producción hasta la toma de decisiones estratégicas, permitiendo a la industria avícola hacer frente a escenarios futuros de manera eficaz.

Las discusiones en el XXII Congreso Fenavi reflejaron que Colombia, al igual que otros países de la región, debe monitorear y anticiparse a las tendencias globales en aspectos claves como producción, comercio, salud animal y adopción tecnológica, adaptando las experiencias internacionales a su realidad local para seguir avanzando.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales retos de la avicultura para el año 2030?

De acuerdo con lo expuesto en el XXII Congreso Fenavi, los principales retos de la avicultura para el 2030 incluyen fortalecer la capacidad de adaptación de los productores, responder a las particularidades de cada mercado con apoyo en marcos internacionales, mejorar la salud aviar, conquistar nuevos mercados, reforzar las cadenas de suministro y avanzar en la incorporación de tecnologías innovadoras como la inteligencia artificial.

¿Por qué es relevante el consumo de huevo en América Latina para la industria avícola?

El panel del Congreso Fenavi resaltó que América Latina presenta un consumo promedio de 296 huevos por persona al año, superando ampliamente el promedio mundial. Este alto consumo evidencia la importancia de la proteína avícola en la alimentación regional y crea oportunidades de expansión tanto productiva como comercial para la industria, lo que podría afianzar el crecimiento del sector en el continente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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