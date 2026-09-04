Por: Noticiero 90 minutos

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La avenida Cañasgordas, importante vía de conexión entre Cali y Jamundí, tendrá un cierre total este domingo 6 de septiembre desde las 6:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, como parte de las obras para la ampliación de la segunda calzada. De acuerdo con información entregada por la Gobernación del Valle y citada por el noticiero 90 Minutos, en este lapso se llevará a cabo el montaje de la estructura metálica del nuevo puente sobre el río Pance, razón por la cual la circulación de toda clase de vehículos y peatones estará restringida en este sector.

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Frank Ramírez, secretario de Infraestructura del Valle, explicó que durante la operación de izaje, un tramo de 350 metros del corredor vial permanecerá acordonado para garantizar la seguridad tanto del personal que ejecuta las maniobras como de la ciudadanía. Según Ramírez, “vamos a hacer un izaje para el nuevo puente que estamos construyendo sobre el río Pance, lo cual va a requerir que en este punto sobre el nuevo puente, 350 metros estén acordonados. Por eso, no se va a permitir el paso de ningún tipo de vehículos ni de personas por el sector porque hay que garantizar la seguridad de todos los que van a hacer esa maniobra”.

Durante el cierre, las autoridades han previsto rutas alternas para facilitar la movilidad y disminuir el impacto sobre los desplazamientos habituales. Para quienes transiten en sentido Cali-Jamundí, la recomendación es tomar la vía Panamericana y continuar hasta la glorieta de Alfaguara, desde donde podrán retomar la avenida Cañasgordas hasta el sector de las Canchas de la Troja. Los conductores que viajen en el sentido Jamundí-Cali encontrarán habilitado únicamente el tránsito a través de la vía Panamericana. En cuanto a los desplazamientos hacia Comfandi Pance desde Cali, el acceso estará permitido hasta este punto, donde se podrá realizar el respectivo retorno.

De igual manera, para quienes se dirijan hacia Jamundí, se ha dispuesto la alternativa de tomar la vía Panamericana a la altura de la calle 127 y continuar por este corredor. Por el lado contrario, desde el sector se podrá salir hacia Cali conectando con la Panamericana por Sachamate. En todos los puntos de cierre se encontrarán retornos vehiculares señalizados para mitigar congestiones. Las autoridades aconsejan a los usuarios de la vía planear sus desplazamientos con anticipación y atender la señalización instalada en la zona de intervención.

Disclaimer: Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las rutas alternas habilitadas durante el cierre de la avenida Cañasgordas?

Durante el cierre total entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m., quienes se movilicen entre Cali y Jamundí deberán utilizar la vía Panamericana en ambos sentidos. En sentido Cali-Jamundí deben seguir hasta la glorieta de Alfaguara y luego retomar hacia la avenida Cañasgordas. En sentido contrario, solo la Panamericana estará habilitada, con alternativas en Sachamate y la calle 127, según información oficial.

¿Por qué se cierra completamente la avenida Cañasgordas este domingo 6 de septiembre?

La medida es necesaria para adelantar el izaje e instalación de la estructura metálica del nuevo puente sobre el río Pance como parte de las obras de la segunda calzada. Según el secretario de Infraestructura del Valle, Frank Ramírez, el cierre total y el acordonamiento de 350 metros buscan garantizar la seguridad de los trabajadores y de los usuarios habituales de la vía durante la maniobra.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.