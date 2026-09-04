Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Yeferson Cardona, conocido entre sus allegados por el alias ‘Ye Yé’, fue la víctima mortal de un violento ataque con arma de fuego registrado este jueves en el municipio de Fresno, Tolima. El incidente ocurrió en pleno centro de la localidad, específicamente sobre la carrera Octava, en inmediaciones de la plaza de mercado, un lugar habitualmente concurrido por comerciantes y habitantes del sector.

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De acuerdo con información preliminar, sujetos armados arribaron al lugar donde se encontraba Cardona y accionaron sus armas en su contra. Aunque de manera extraoficial se reportó que la víctima recibió varios impactos de bala, las autoridades señalaron que el número exacto de disparos y las circunstancias específicas en las que se desarrolló el atentado aún están por establecerse. Este dato, crucial para el avance de la investigación, solo podrá ser confirmado una vez concluyan las labores de inspección y los procedimientos técnicos pertinentes.

Ante la gravedad del suceso, unidades de la Policía Nacional se desplazaron rápidamente hasta la zona para acordonar el área, asegurando el espacio y resguardando posibles pruebas materiales. A su vez, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección técnica y adelantaron la recolección de elementos esenciales que permitan esclarecer los hechos. Este tipo de inspecciones busca documentar la escena del crimen y recoger indicios tales como casquillos, prendas u otros objetos relacionados con el ataque.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado información oficial sobre los motivos detrás del homicidio de Cardona ni la identidad de los responsables materiales o intelectuales del ataque. Las investigaciones continúan en curso con el propósito de reconstruir la secuencia de los hechos y establecer quiénes podrían estar detrás del crimen. La población local permanece atenta a las acciones de esclarecimiento mientras las autoridades avanzan en los procesos judiciales correspondientes.

¿Quién era Yeferson Cardona y por qué fue asesinado en Fresno, Tolima?

Hasta ahora, la información recogida indica que Yeferson Cardona, conocido como ‘Ye Yé’, fue víctima de un ataque armado en Fresno, Tolima. Sin embargo, las autoridades no han divulgado detalles sobre su perfil ni acerca de los móviles que llevaron al homicidio, por lo que se desconoce si el hecho tuvo algún trasfondo personal, social o delictivo.

¿Cuáles son los pasos que adelanta la Fiscalía tras un homicidio como el de ‘Ye Yé’?

De acuerdo con lo reportado, la Fiscalía General de la Nación, a través del CTI, efectúa una inspección técnica del lugar, recolecta pruebas físicas y evidencia, y avanza en las investigaciones para identificar los responsables y esclarecer tanto las circunstancias como los motivos del ataque.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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