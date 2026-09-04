Por: Noticiero 90 minutos

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El reciente terremoto en Cali provocó daños considerables en viviendas y edificaciones, lo que ha generado la necesidad de que muchas personas emprendan procesos de reparación, adecuación o reconstrucción, tanto parcial como total, de sus propiedades. De acuerdo con la Alcaldía de Cali, toda intervención debe hacerse con base en criterios estrictos de seguridad y siguiendo recomendaciones esenciales para proteger la vida de quienes habitan o laboran en estos espacios.

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Según lo informado por Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres de Cali, antes de cualquier arreglo informal o la reconstrucción de muros es prioritario someter la edificación a una evaluación de seguridad estructural. Este proceso permite identificar riesgos y evitar intervenciones que puedan poner en peligro a las familias o a la comunidad. Peñuela destacó la importancia de los trámites, la reglamentación y, especialmente, de los estudios de suelos y riesgo como insumo clave para tomar decisiones acertadas.

Para garantizar la seguridad y el adecuado control de los inmuebles afectados, la Alcaldía implementó el uso de ‘stickers’ de colores que señalan el nivel de riesgo. El sticker verde indica que la edificación está inspeccionada y no presenta un riesgo grave, siendo apta para ser habitada y sometida a reparaciones menores. El amarillo señala un uso restringido: la vivienda solo puede ser habitada parcialmente o de manera temporal, a la espera de una evaluación y reparación especializada. El rojo identifica peligro estructural severo y prohíbe ocupar la edificación sin intervención formal.

Si la situación del inmueble cambia tras intervenciones autorizadas o después de contar con un informe técnico independiente, el propietario puede radicar estos documentos ante la Secretaría de Gestión del Riesgo para solicitar la reconsideración y posible cambio de color del sticker, como explicó el secretario Peñuela.

Vanessa Fernanda López Rojas, directora del Departamento Administrativo de Planeación, recordó que toda reconstrucción debe apegarse a los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y los mapas de riesgo, para evitar nuevas amenazas. Planeación expide documentos clave como líneas de demarcación urbana, esquemas básicos y conceptos de norma, los cuales deben presentarse ante las curadurías urbanas al gestionar las licencias de construcción, requisito indispensable para iniciar obras con garantías de seguridad. La licencia permite certificar el cumplimiento de las condiciones técnicas y asegurar que las intervenciones no pongan en peligro a los habitantes.

Se aclara, según las orientaciones oficiales, que las evaluaciones de daños pueden realizarse acudiendo a pólizas de seguro, consultando ingenieros estructurales o recurriendo al apoyo distrital en caso de vulnerabilidad o falta de recursos económicos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasos seguir para solicitar el cambio de color del ‘sticker’ en Cali tras el terremoto?

Para solicitar el cambio de color del sticker que señala el nivel de riesgo de una edificación en Cali, el propietario debe obtener un informe técnico que certifique la seguridad estructural, generado por un especialista independiente o tras las intervenciones recomendadas. Ese informe debe presentarse ante la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, la cual revisará el caso y, de cumplir los requisitos, procederá a modificar la identificación del inmueble.

¿Por qué es obligatoria la licencia de construcción al reparar viviendas afectadas por el terremoto en Cali?

La licencia de construcción es una exigencia que permite verificar el cumplimiento de las normas técnicas y urbanísticas establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial. Según la directora de Planeación, este trámite salvaguarda la vida de los habitantes al asegurar que las reconstrucciones y adecuaciones sean seguras y cumplan todos los parámetros legales, minimizando el riesgo de incidentes futuros.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.