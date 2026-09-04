Por: Portal Bogotá

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El proyecto ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ pone en el centro del debate el uso del lenguaje inclusivo, una cuestión relevante para el reconocimiento de diferencias y la atención efectiva de las necesidades de mujeres y niñas en la sociedad. Históricamente, el empleo exclusivo del masculino como forma “universal” para referirse a todas las personas ha dejado por fuera las experiencias, desigualdades y violencias vividas específicamente por mujeres y niñas. Nombrarlas de forma expresa permite reconocer que atraviesan situaciones propias y distintas que deben ser consideradas tanto por las políticas públicas como en la distribución de recursos y en la respuesta del Estado, según informa el portal de la Alcaldía de Bogotá.

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El propósito de impulsar un lenguaje incluyente va mucho más allá de modificar palabras. Implica visibilizar a las mujeres y a las niñas para recordar que no todas las personas enfrentan las mismas barreras sociales, políticas y económicas. Este reconocimiento resulta fundamental a la hora de diseñar normativas, producir datos estadísticos, identificar desigualdades o definir las prioridades estatales. En este sentido, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es una referencia relevante, ya que ha incorporado el enfoque de género en su trabajo estadístico. Esto significa que diferencia los datos según el sexo, permitiendo identificar patrones de discriminación y desigualdad de forma precisa y orientar respuestas públicas más certeras.

Laura Tami, secretaria Distrital de la Mujer de Bogotá, insistió en que “nombrar a las niñas importa. No es un asunto de palabras. Es un asunto de derechos”. Así, planteó que mantener solo la visión masculina en el lenguaje oculta las violencias y problemáticas específicas que enfrentan mujeres y niñas, haciendo más difícil su identificación y abordaje. Las niñas, por ejemplo, pueden enfrentar violencias distintas a las de los niños; y las mujeres, a su vez, encuentran obstáculos diferentes a los de los hombres para acceder a ingresos o espacios de decisión.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define el lenguaje inclusivo en cuanto al género como una forma de comunicación que no discrimina ni reproduce estereotipos. La ONU sostiene que el lenguaje moldea las actitudes culturales y sociales, por lo que el lenguaje incluyente es una herramienta para fomentar la igualdad de género y combatir prejuicios. La recomendación no es sustituir de forma mecánica todas las palabras, sino combinar recursos del idioma según cada contexto, manteniendo la claridad y fluidez. Asimismo, la comunicación incluyente implica revisar quiénes aparecen en imágenes, qué voces se escuchan y qué roles representan, buscando evitar que perduren estereotipos y representaciones reducidas de la experiencia femenina.

El lenguaje incluyente, lejos de representar una amenaza, amplía el horizonte para identificar y atender realidades que tradicionalmente han quedado invisibilizadas. Como concluyó la secretaria Laura Tami, reconocer a las niñas no excluye a nadie, sino que posibilita una sociedad donde sus derechos y vivencias sean reconocidos plenamente.

¿Por qué es importante el lenguaje incluyente para los derechos de las mujeres y las niñas?

El lenguaje incluyente es fundamental porque visibiliza las realidades, desigualdades y violencias específicas que viven mujeres y niñas, según explicó la secretaria Distrital de la Mujer de Bogotá. Nombrarlas expresamente permite adaptar políticas y recursos para responder a sus necesidades, que son distintas a las de los hombres, lo cual fortalece el respeto y efectividad de sus derechos.

¿Qué significa el enfoque de género en la estadística pública del DANE?

El enfoque de género en la estadística pública, como afirma el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), consiste en diferenciar y analizar datos según el sexo. Esto permite identificar desigualdades y patrones de discriminación, facilitando que las acciones estatales se diseñen para responder a las particularidades que afectan de manera específica a mujeres y niñas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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