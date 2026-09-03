La ‘influenciadora’ Karina García volvió a pronunciarse sobre la polémica que enfrenta en redes sociales después de hacer unos comentarios relacionados con los perros que no son de raza. La creadora de contenido reconoció públicamente que sus palabras fueron equivocadas y, posteriormente, habló sobre la ola de críticas que ha recibido.

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¿Por qué están criticando a Karina García?

La controversia se originó durante una transmisión en vivo, en la que Karina contó que le había aconsejado a una amiga devolver un perro porque no era de raza, haciendo una comparación con su Pomerania, mascota que, según relató, le fue obsequiada por el cantante Kris R.

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Las declaraciones generaron una fuerte reacción entre sus seguidores y diferentes usuarios de redes sociales, incluidos defensores de los animales, quienes cuestionaron la manera en la que la ‘influenciadora’ se refirió al animal.

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Ante la polémica, García reconoció que había cometido un error y ofreció disculpas públicas. La creadora de contenido aseguró que sus palabras no tenían justificación y agradeció a quienes le hicieron notar que se había equivocado.

Después de la controversia, la paisa utilizó sus historias de Instagram para referirse a la situación que está atravesando.

Según explicó, algunas personas le han preguntado por qué no desactiva los comentarios de sus publicaciones ante la cantidad de mensajes negativos que ha recibido. Sin embargo, aseguró que tomó la decisión de mantenerlos habilitados porque quiere afrontar las consecuencias de lo que dijo.

“No quiero evadirla, desahóguense si eso los hace felices”, manifestó la ‘influenciadora’ .

García también cuestionó algunos de los mensajes que ha recibido durante la polémica. En particular, señaló que le resulta contradictorio que algunas personas defiendan a los animales, pero al mismo tiempo lleguen a escribir comentarios deseándole cosas negativas a ella y al bebé que está esperando.

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“Aunque es curioso que haya mucha gente defendiendo a los animales, pero le desean la muerte a mi bebé. Yo los leo, recibo lo que pueda enseñarme, lo tomaré, aprendo y seguiré adelante, de eso se trata la vida”, expresó.

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Las nuevas declaraciones no estuvieron exentas de críticas. Mientras algunos internautas continuaron cuestionando a la ‘influenciadora’ por sus comentarios iniciales, otros consideraron que los mensajes dirigidos contra su bebé representan un límite que no debería cruzarse.

La polémica se mantiene activa en redes sociales, aunque García aseguró que está dispuesta a asumir las críticas y aprender de lo ocurrido. Por ahora, la creadora de contenido se encuentra en Guatapé, donde disfruta de unos días de descanso junto a su familia.

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