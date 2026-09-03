En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un rumor que relacionaba al cantante ‘Juancho’ de la Espriella con un supuesto diagnóstico de cáncer. La versión tomó fuerza después de que algunos usuarios vincularan el cambio de apariencia de Silvestre con una presunta situación de salud de su compañero.

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Ante la cantidad de comentarios y publicaciones que comenzaron a difundirse, el propio artista decidió pronunciarse para aclarar la situación y desmentir categóricamente que esté atravesando una enfermedad de ese tipo.

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A través de sus redes, el cantante manifestó su molestia por la manera en que se manejó el rumor y aseguró que actualmente se encuentra trabajando con normalidad.

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“No sean irresponsables, gracias a Dios estoy bien, grabando nuevo CD, terminando la gira con Silvestre… Estoy perfectamente bien, mejor que nunca”, afirmó el artista.

De esta manera, ‘Juancho’ dejó claro que no tiene cáncer y que el rumor que circuló en redes sociales no corresponde con su situación actual.

El cantante también hizo un llamado a los medios de comunicación y a quienes generan contenido en internet para que verifiquen la información antes de compartirla, especialmente cuando se trata de asuntos relacionados con la salud de una persona.

“Averigüen, hagan noticias con contenido, con seriedad. Con la salud de la gente no se juega. Estoy bien gracias a Dios, un abrazo”, expresó.

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La versión que circuló en redes sociales habría relacionado el hecho de que Silvestre se rapó con una supuesta enfermedad de ‘Juancho’. Sin embargo, no se sabe realmente la razón del cambio del artista.

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