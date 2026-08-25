La artista Tini Stoessel atraviesa un fuerte quiebre profesional con su papá, Alejandro Stoessel, quien durante 15 años estuvo al frente de la representación de la cantante argentina.

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De acuerdo con una investigación publicada por Infobae, el vínculo contractual entre ambos terminó hace aproximadamente tres meses y, después de ese momento, la artista habría solicitado una auditoría para conocer en detalle cómo se había administrado el patrimonio generado por su carrera.

El resultado de esa revisión habría dejado varias situaciones bajo la lupa.

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Según el medio argentino, la auditoría estableció que los derechos económicos derivados de la actividad artística y de la imagen de Tini estarían actualmente vinculados a sociedades de las cuales la cantante no tendría participación accionaria ni control.

La situación habría llevado a la artista a iniciar una negociación con su padre para recuperar el control sobre los ingresos y los derechos relacionados con su carrera.

Auditoría habría revelado que Tini no tiene participación en las sociedades

Durante los 15 años en los que Alejandro Stoessel fue representante de su hija, habría estado encargado de negociar y firmar compromisos relacionados con la carrera de la artista, tanto en su nombre como mediante sociedades argentinas y extranjeras.

Según la información publicada por Infobae, la auditoría solicitada por Tini habría encontrado que las sociedades que actualmente canalizan los ingresos derivados de su actividad artística no son de propiedad de la cantante, quien tampoco tendría participación en ellas.

El medio señaló que Tini habría facturado de manera esporádica por prestación de servicios artísticos y que, en 2025, esos ingresos personales habrían sido muy inferiores a los montos manejados por las compañías que firmaron acuerdos vinculados con su carrera.

De acuerdo con las conclusiones atribuidas a la auditoría, Alejandro Stoessel sería la persona con capacidad para recibir las utilidades de las sociedades que canalizan esos ingresos.

La revisión también habría establecido que Tini no tendría acceso a las cuentas bancarias de esas compañías ni autorización para realizar movimientos en ellas.

La cantante tendría una única cuenta bancaria de titularidad exclusiva y, según Infobae, solo en junio de 2026 habría conseguido acceder personalmente a ella, después de la intervención de sus abogados.

Tini buscaría recuperar el control de su carrera y sus ganancias

La auditoría no se habría limitado a revisar el dinero generado hasta ahora. También habría analizado los derechos económicos vinculados con futuros trabajos de la cantante.

Según Infobae, la revisión habría encontrado que no existen contratos firmados que garanticen a Tini una participación directa en determinadas ganancias futuras derivadas de su actividad artística.

La situación incluiría ingresos relacionados con contratos discográficos y otros frutos comerciales de su trabajo. El medio indicó que Tini tampoco habría cedido formalmente sus derechos de imagen, comerciales o artísticos a las sociedades que actualmente canalizan parte de esos ingresos.

De acuerdo con la información publicada, en algunos casos la artista habría firmado documentos a pedido de las empresas contratantes, pero lo habría hecho sin conocer en detalle el alcance de esas estructuras y confiando en las personas encargadas de administrar su carrera.

Infobae también señaló que las sociedades involucradas no habrían participado directamente en la creación artística de Tini, quien continuaría eligiendo de manera independiente a sus colaboradores para sus proyectos musicales y actorales.

En este contexto, actualmente se desarrollaría una negociación entre Tini y su padre para definir el futuro de la relación profesional y el control sobre los recursos generados por la carrera de la cantante.

La relación entre Tini y su papá quedó bajo tensión antes de la boda

El conflicto profesional ocurre mientras Tini continúa con su carrera internacional y prepara nuevos compromisos de su gira FUTTTURA.

La artista tiene programada una segunda etapa de presentaciones que incluye conciertos en México, Argentina, otros países de América Latina y Europa.

Sin embargo, la situación financiera y profesional habría adquirido una dimensión adicional por la posibilidad de que Tini revise actuaciones realizadas durante los años en los que su padre manejó su carrera.

Según Infobae, el círculo cercano de la cantante no descarta que la auditoría pueda llevar a revisar si en el pasado se cometieron presuntos ilícitos en el manejo de su patrimonio, aunque hasta ahora no existe una acusación judicial que permita afirmar que esos hechos ocurrieron.

Por eso, el conflicto no puede resumirse únicamente como una disputa familiar. Lo que está en discusión es también quién controla los ingresos, los derechos económicos y las decisiones relacionadas con una carrera artística construida durante más de una década.

La relación entre Tini y Alejandro Stoessel había sido públicamente cercana durante buena parte de su trayectoria. Él fue una figura central desde los comienzos de la cantante y estuvo involucrado en la administración de sus compromisos profesionales.

Ahora, con el vínculo contractual terminado y una auditoría en marcha, la artista habría decidido revisar esa estructura y buscar recuperar el control directo de los recursos derivados de su trabajo.

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