Por: Portal Bogotá

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La localidad de Puente Aranda, en Bogotá, ha intensificado las acciones para garantizar la seguridad, la protección de la salud pública y la recuperación del espacio común durante 2026. De acuerdo con la Alcaldía Local de Puente Aranda, con apoyo de la Policía de Bogotá, la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) – Área de Anticontrabando y la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), se ejecutaron operativos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en el sector de la 8.ª Sur. Una de las intervenciones más relevantes fue la suspensión de tres establecimientos tras comprobar la comercialización de licores vencidos. Más de 130 unidades, entre cervezas, aguardientes y otros licores, fueron destruidas tras su retiro del mercado, evitando así riesgos para la salud de la comunidad. Además, los responsables vaciaron el contenido de las botellas para impedir que fueran revendidas, en cumplimiento de los protocolos de seguridad alimentaria y sanitaria.

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Durante esta jornada, algunos establecimientos cumplieron con las disposiciones vigentes. Según la información oficial, estos negocios recibieron capacitación sobre cómo identificar licores de contrabando y las formas de evitar su distribución, como parte de una estrategia integral para fortalecer la legalidad y reducir los riesgos asociados al consumo de bebidas adulteradas. Estos controles hacen parte de los más de 200 operativos realizados en 2026, que, según los datos de la Alcaldía Local, comprenden la visita a 1.104 establecimientos comerciales, la imposición de 142 medidas correctivas y el decomiso de cerca de 800 botellas de licor vencido, además de la expedición de 26 comparendos por esta infracción.

Las iniciativas no se limitan al control de licores; también abarcan la recuperación del espacio público, movilidad y control del ruido en bares, donde dos establecimientos recibieron órdenes de cierre temporal tras superar los niveles permitidos. En total, durante 2026, la localidad reporta 478 comparendos, 131 inmovilizaciones de vehículos y la recuperación de 46.740 metros cuadrados de espacio público, lo que beneficia tanto a peatones como a conductores. Estas acciones se suman a esfuerzos de sensibilización con vendedores informales y campañas de embellecimiento de sectores afectados por el uso indebido del espacio común.

El trabajo articulado en Puente Aranda ha permitido, según la misma fuente, 1.386 operativos territoriales, más de 2.000 intervenciones en puntos estratégicos y la atención a más de 18.900 personas con campañas pedagógicas, además de la protección de más de 600 mascotas. En el contexto de la celebración de Amor y Amistad, se mantiene la vigilancia especial sobre establecimientos de venta de licor y puntos de alta afluencia, con el objetivo de prevenir afectaciones a la convivencia, la seguridad y la salud, de acuerdo con la Alcaldía Local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué suspendieron establecimientos en Puente Aranda durante 2026?

De acuerdo con información de la Alcaldía Local de Puente Aranda, tres establecimientos fueron suspendidos después de comprobar que vendían licores vencidos, situación que representa un riesgo para la salud pública. Durante el operativo, se decomisaron y destruyeron más de 130 envases de bebidas alcohólicas para evitar su consumo entre la ciudadanía.

¿Qué medidas de control realizó la Alcaldía de Puente Aranda en 2026?

En lo que va de 2026, la Alcaldía Local de Puente Aranda ha efectuado 273 operativos de Inspección, Vigilancia y Control, junto a intervenciones para recuperar espacio público, controlar el ruido y verificar la documentación de establecimientos comerciales. Estas medidas han abarcado la imposición de comparendos, suspensiones temporales y campañas pedagógicas para fortalecer la seguridad y la convivencia en la localidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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