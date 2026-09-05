Por: Portal Bogotá

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En el marco del programa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", más de 300 jóvenes de la localidad de Los Mártires participaron activamente en una jornada especialmente diseñada para promover la prevención de violencias y fortalecer el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en adolescentes y jóvenes. De acuerdo con la información publicada en la página oficial de la Alcaldía de Bogotá, el evento ofreció una combinación de aprendizaje, participación y actividades recreativas, con el objetivo de sensibilizar y dotar a los asistentes de conocimientos clave para el cuidado personal y colectivo.

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La organización de la actividad estuvo a cargo del programa de Prevención de Violencias de la localidad, que ideó espacios interactivos y diversos stands informativos. Estos permitieron a los adolescentes acceder a información clara y cercana sobre sexualidad y bienestar, resolviendo dudas y brindando herramientas para tomar decisiones fundamentadas sobre su propio cuerpo. El enfoque de la jornada fue pedagógico y participativo, lo que permitió a los participantes involucrarse activamente en dinámicas educativas y lúdicas.

La asistencia no se centró en un grupo reducido: estudiantes de los colegios Menorah, Eduardo Santos, San Francisco de Asís, Nuestra Señora de la Paz, Panamericano y República de Venezuela formaron parte de este encuentro. Cada uno pudo rotar por diferentes propuestas y recibir la oferta de entidades aliadas. Según el informe, se incluyó la presencia de la Casa de la Juventud, Ciudad Niñez, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y equipos del sector salud, quienes abordaron desde la vacunación, la salud mental y la recreación, hasta la prevención del trabajo infantil y la explotación sexual comercial en menores de edad.

Uno de los ejes centrales del evento fue la educación en salud sexual y reproductiva. Se brindó orientación sobre métodos anticonceptivos y prevención tanto del abuso sexual como de la comercialización de menores, buscando así visibilizar los derechos de los jóvenes y ofrecerles instrumentos para el reconocimiento de riesgos y la toma de decisiones responsables. Todo este esfuerzo se materializó bajo el lema "Tu cuerpo, tu voz, tu decisión", resaltando la autonomía y el respeto hacia el bienestar de cada participante.

La jornada constituyó un valioso espacio para avanzar en la visibilización de los temas de sexualidad y prevención de violencias, posicionando el diálogo abierto y respetuoso como base para la protección y el ejercicio de los derechos juveniles.

¿Cuáles entidades participaron en la jornada de prevención de violencias en Los Mártires?

La jornada contó con la presencia activa del sector salud, la Casa de la Juventud, Ciudad Niñez, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y el equipo de Prevención de Violencias, quienes ofrecieron actividades y asesoría sobre bienestar físico, salud sexual, prevención del trabajo infantil y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

¿Qué temas se trataron en la jornada sobre derechos sexuales y reproductivos en Bogotá?

Durante el evento se abordaron aspectos como el uso de métodos anticonceptivos, la prevención del abuso y explotación sexual en menores, la promoción del consentimiento, la autonomía corporal y la importancia de construir relaciones basadas en el respeto y el buen trato, todo bajo un enfoque participativo y pedagógico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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