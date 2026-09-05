Por: Portal Bogotá

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El próximo domingo 6 de septiembre de 2026, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) invita a la ciudadanía a recorrer el sendero de Monserrate en Bogotá, una de las experiencias más emblemáticas en la vida cultural, deportiva y religiosa de la capital. El evento, parte de la iniciativa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, congrega a visitantes locales y turistas, quienes ascienden por la ruta tradicional hacia la Basílica del Señor Caído, ubicada en los históricos Cerros Orientales.

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El recorrido hacia Monserrate es un ritual cargado de simbolismo y devoción. Según la información del portal oficial de Bogotá, la basílica, situada en la cima, contiene la imagen del Señor Caído, también conocida como ‘Santo Cristo Caído a los azotes y clavado en la cruz’, una obra del maestro Pedro de Lugo Albarracín. Además, destaca una réplica de la Virgen de Montserrat, idéntica a la que se encuentra en el Monasterio de Montserrat en Barcelona, España. Esta peregrinación, que atrae tanto a deportistas como a feligreses, se ha convertido en tradición durante los denominados “siete domingos al Señor de Monserrate”, momentos en los que los devotos suben para pedir por salud, familia o trabajo.

El ascenso no solo es un acto espiritual, sino también una oportunidad para contemplar la majestuosidad de Bogotá desde lo alto. Mientras suben, los visitantes aprovechan para descansar y admirar la vista de la ciudad, haciendo del trayecto una experiencia tanto física como contemplativa.

El IDRD recomienda prestar atención a ciertas indicaciones para disfrutar del sendero de manera segura. No se debe consumir alimentos durante el camino, es fundamental usar ropa cómoda y calzado adecuado, protegerse del sol y mantener la hidratación. También es importante seguir las instrucciones del personal y autoridades, permanecer a la derecha en el sendero, y conservar la calma ante eventuales aglomeraciones. Ante la exigencia física, el instituto sugiere que solo mayores de 14 años realicen el ascenso, desaconsejándolo en mujeres embarazadas, personas con enfermedades cardíacas, respiratorias o con movilidad reducida. Además, se recuerda la inexistencia de baños públicos en el sendero debido a la falta de infraestructura básica.

El horario habitual para subir va de 5:00 a. m. a 1:00 p. m., excepto los martes, cuando permanece cerrado por mantenimiento. Para más detalles sobre horarios de la basílica, eucaristías o el funcionamiento de teleférico y funicular, el IDRD orienta a consultar los canales oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las recomendaciones más importantes para subir al sendero de Monserrate?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) enfatiza que quienes suban al sendero deben usar ropa y zapatos cómodos, aplicar bloqueador solar, hidratarse durante el trayecto y no consumir alimentos durante el ascenso. Es esencial seguir las instrucciones de autoridades y personal del IDRD, mantenerse a la derecha y conservar la calma ante posibles aglomeraciones. Personas embarazadas, con enfermedades cardíacas o respiratorias, movilidad reducida o bajo efectos de alcohol no deben intentar el recorrido.

¿Cuál es el horario para visitar el sendero de Monserrate en Bogotá?

De acuerdo con la información oficial, el sendero de Monserrate está habilitado para el ascenso desde las 5:00 a. m. hasta la 1:00 p. m., a excepción de los martes, cuando permanece cerrado por labores de mantenimiento. Es importante planear la visita dentro de estos horarios y consultar fuentes oficiales para información adicional sobre los servicios de la basílica y transportes como teleférico y funicular.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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