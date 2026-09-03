Por: Blu Radio

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No fue positivo el primer día de los cinco de prueba que adelanta Empresas Públicas de Medellín, sin racionamiento de agua, apelando a la conciencia de la ciudadanía por consumir menos de este importante servicio público en medio de la sequía por el Fenómeno de El Niño.

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Según informó el alcalde Federico Gutiérrez, en vez de registrar ahorro, las zonas abastecidas por el embalse de Piedras Blancas aumentaron en 21 litros el consumo, en Riogrande subió 8 litros y en La Fe solo se registraron 2 litros menos, ante lo cual reiteró la necesidad de que todos (hogares y empresas) aporten a la disminución.

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“De no cumplir la meta en los próximos 5 días, sí o sí habría necesidad, de parte de EPM, de aplicar racionamientos, inclusive no solo en zonas como la nororiental, centroriental, sino en otras partes de la ciudad y el área metropolitana, entendiendo el nivel de los embalses. ¿Cómo se va a aplicar esa meta? La vamos a evaluar día a día, zona por zona“, había anunciado el alcalde.

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Gutiérrez insistió en que la medida se tomó por la disminución de las lluvias y de los caudales que alimentan los principales embalses, por lo que es necesario ahorrar 92 litros diarios por vivienda en las zonas nororiental y centroriental, abastecidas por Piedras Blancas, y 70 litros diarios por vivienda en el resto de la capital antioqueña y el Área Metropolitana.

Desde EPM advirtieron que en caso de aumentos desmesurados en el consumo de agua o el incumplimiento de la meta se retornará al esquema de racionamiento planteado, que afecta a unos 300.000 habitantes.

Finalmente, el mandatario reiteró que esto depende de todos, por lo que las recomendaciones siguen siendo tener duchas más cortas, cerrar la llave mientras se cepillan los dientes, no lavar el carro con manguera y reutilizar el agua siempre que sea posible. “Nos quedan 4 días, y sí podemos lograrlo. Entre todos podemos cumplir la meta. Cada gota cuenta”, aseguró en su cuenta de X.

‼️Día 1 de 5 del reto de ahorro de agua. 💧

Les cuento con franqueza cómo vamos, porque esto solo funciona si lo hacemos entre todos. Por la disminución de las lluvias y de los caudales que alimentan el embalse Piedras Blancas y de otros sistemas, necesitamos ahorrar 92 litros… pic.twitter.com/DjkLpxcuoW — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 3, 2026

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