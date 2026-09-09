Por: El Espectador

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Un resonante golpe contra el crimen transnacional fue ejecutado en Medellín, Antioquia, con la captura de Eldrich Boedhoe, ciudadano neerlandés que estaba siendo buscado por las autoridades europeas bajo una circular roja de la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal). Boedhoe, quien cuenta con sentencias condenatorias en firme, es investigado por su presunta dirección de una red de narcotráfico que, según las pesquisas, operaba desde Colombia y enviaba sustancias ilícitas hacia varios países de Europa.

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De acuerdo con la información entregada por la Dijín, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía, la detención se efectuó gracias a la coordinación internacional, involucrando al Servicio de Seguridad Interior (SSI) de Francia y la colaboración de agentes del Servicio de Marshalls de los Estados Unidos. Este operativo evidencia el alcance internacional que puede tener una red de tráfico de drogas y la cooperación entre países para enfrentarla.

La Dijín precisó, en una comunicación oficial, que Boedhoe tiene una sentencia condenatoria de 12 años de prisión por el delito de tráfico de drogas. Además, está señalado por liderar una estructura transnacional dedicada al envío de cocaína desde Colombia hacia Francia, España y Países Bajos, empleando “correos humanos” en vuelos comerciales. Esta modalidad consiste en el transporte de drogas por personas que camuflan la sustancia en su equipaje o dentro de su cuerpo, buscando evadir los controles aeroportuarios.

Las investigaciones indican que Boedhoe residía en Colombia desde el año 2015, periodo en el que habría buscado consolidar alianzas con organizaciones del narcotráfico locales y coordinar la logística de envíos internacionales. Tras ser capturado, las autoridades colombianas lo dejaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, quedando a la espera de los trámites requeridos para su entrega formal a la justicia europea.

La cooperación internacional fue clave para la localización y captura de este ciudadano neerlandés, reflejando la importancia de las redes de información y la articulación entre organismos de seguridad estatales en la lucha contra el tráfico internacional de drogas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué era buscado Eldrich Boedhoe por autoridades europeas y qué delitos se le imputan?

Eldrich Boedhoe era perseguido por autoridades europeas porque tenía una sentencia condenatoria en firme de 12 años por tráfico de drogas, además de ser señalado como jefe de una red que enviaba cocaína desde Colombia hacia Francia, España y Países Bajos usando personas como “correos humanos” en vuelos comerciales, según información de la Dijín.

¿Cómo fue capturado Eldrich Boedhoe y qué instituciones participaron en la operación?

Su captura se logró en Medellín gracias a un operativo coordinado por la Dijín de la Policía Nacional, en conjunto con el Servicio de Seguridad Interior de Francia y agentes del Servicio de Marshalls de Estados Unidos, lo que demuestra la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado, de acuerdo con las fuentes oficiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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