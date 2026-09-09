Por: El Espectador

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Eldrich Boedhoe, ciudadano neerlandés buscado por organismos internacionales, fue capturado en Medellín, Antioquia, en una acción coordinada entre la Policía Judicial (Dijín) de Colombia, el Servicio de Seguridad Interior (SSI) de Francia y agentes del Servicio de Marshalls de Estados Unidos. Según información suministrada por la Dijín y citada por El Espectador, contra Boedhoe pesaba una circular roja de la Interpol —instrumento de cooperación internacional que permite la localización y detención de personas solicitadas por la justicia de distintos países, con miras a su extradición.

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Boedhoe tenía una condena en firme de 12 años de prisión por tráfico de drogas. Además, era señalado como supuesto líder de una red transnacional dedicada al envío de cocaína desde Colombia hacia diferentes países de Europa, específicamente Francia, España y Países Bajos. La modalidad con la que su organización realizaba los envíos consistía en el uso de correos humanos, es decir, personas que transportan la droga en vuelos comerciales, ocultándola en su equipaje o, en ocasiones, en el interior de su cuerpo.

Las autoridades establecieron, de acuerdo con la investigación de la Dijín, que Boedhoe residía en Colombia desde 2015. Se presume que durante su estadía en el país logró consolidar alianzas con organizaciones narcotraficantes locales y coordinar complejos envíos internacionales de estupefacientes hacia Europa.

El operativo que permitió su captura fue posible gracias a la colaboración entre diferentes organismos internacionales, demostrando la importancia de la cooperación transnacional para enfrentar el crimen organizado. Tras su detención, Boedhoe fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Ahora, se encuentra a la espera del proceso para ser entregado formalmente a la justicia europea, donde deberá cumplir la condena impuesta y responder ante las acusaciones en su contra.

Para más detalles sobre este caso y temas de justicia, seguridad y derechos humanos, puede consultarse la sección judicial de El Espectador, fuente de la información presentada.

¿Quién es Eldrich Boedhoe y por qué era buscado por la justicia europea?

Eldrich Boedhoe es un ciudadano neerlandés condenado a 12 años de prisión por delitos relacionados con tráfico de drogas. Según la Dijín, era investigado por supuestamente liderar una red criminal que enviaba cocaína desde Colombia a varios países europeos, utilizando correos humanos en vuelos comerciales. Su captura en Medellín fue resultado de una colaboración internacional y responde a una orden de detención emitida por la justicia de Europa.

¿Qué es una circular roja de la Interpol y cuál es su función en capturas internacionales?

Una circular roja de la Interpol es un aviso internacional solicitado por la justicia de un país miembro, con el objetivo de localizar y detener provisionalmente a una persona buscada, a la espera de un proceso de extradición. Sirve como herramienta clave en la cooperación policial internacional, facilitando que personas acusadas o condenadas en un país puedan ser aprehendidas en otros países y puestas a disposición de la justicia correspondiente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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