En medio de los escándalos con exfuncionarios del Gobierno de Gustavo Petro, otra de las figuras allegadas al expresidente colombiano quedó en la mira por una decisión ante la justicia del país.

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Juliana Guerrero aceptó su responsabilidad en los títulos falsos con la Fundación Universitaria San José, situación por la que está en medio de un proceso judicial con las autoridades colombianas.

La joven reconoció que anexó estos títulos a su hoja de vida y con estos aspiraba a ser viceministra de las Juventudes del Gobierno Petro, hecho que salió a flote.

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Ahora, con la determinación de reconocer su participación en el controversial hecho, logró un preacuerdo con la Fiscalía en uno de los asuntos que marcó el remate del pasado mandato.

El escándalo rodea a Juliana Guerrero tras revelarse irregularidades relacionadas con la presentación de títulos académicos falsificados expedidos supuestamente por la Fundación Universitaria San José en Colombia.

La investigación judicial inició cuando la joven adjuntó certificaciones universitarias apócrifas en su hoja de vida oficial para cumplir los requisitos exigidos en nombramientos del sector público.

Entre las aspiraciones de Guerrero figuraba la designación oficial en el viceministerio de las Juventudes durante la administración gubernamental del expresidente colombiano Gustavo Petro.

Sin embargo, las verificaciones institucionales revelaron inconsistencias graves en las fechas de graduación, folios de registro y actas académicas presentadas formalmente por la postulante.

La Fundación Universitaria San José confirmó ante las autoridades competentes que los diplomas y certificados mostrados no correspondían con los registros auténticos de su base de datos.

La institución de educación superior aclaró que Guerrero no completó los planes de estudio ni cumplió los requisitos exigidos para la titulación profesional requerida.

Frente al material probatorio recopilado, las autoridades judiciales abrieron una investigación penal para determinar la responsabilidad de la procesada en la falsificación de documentos públicos.

El caso tomó un giro definitivo cuando la investigada decidió aceptar formalmente su responsabilidad en el uso e incorporación de los títulos falsificados en su hoja de vida.

Mediante esta aceptación de cargos, Guerrero pactó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación para obtener beneficios en la tasación final de la pena.

La negociación judicial incluyó el compromiso explícito de aceptar las faltas imputadas a cambio de una rebaja en la condena por delitos contra la fe pública.

Este episodio causó fuertes cuestionamientos sobre los mecanismos de control, validación y verificación de antecedentes académicos utilizados dentro de las entidades gubernamentales del país.

Diversos analistas políticos y ciudadanos exigieron endurecer los filtros institucionales para evitar que personas con documentación fraudulenta accedan a posiciones de alta dirección pública.

Las autoridades judiciales avanzan en la ratificación del preacuerdo penal ante un juez de conocimiento para definir la sentencia definitiva que deberá cumplir la imputada.

El proceso sienta un precedente relevante respecto a la sanción de irregularidades en la acreditación de idoneidad profesional para el desempeño de cargos estatales en Colombia.

El ente investigador continúa monitoreando casos similares de posible falsificación documental en diferentes dependencias públicas para salvaguardar la transparencia en la función estatal.

La resolución definitiva del caso ratifica el compromiso de las instituciones judiciales por castigar el fraude en la vinculación de funcionarios dentro de la administración pública nacional.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.