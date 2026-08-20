El caso de los títulos académicos que involucra a Juliana Andrea Guerrero ya tiene una primera condena, luego de que una juez avalara el preacuerdo entre la Fiscalía y Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, quien aceptó responsabilidad por el delito de falsedad ideológica.

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Gutiérrez cumplirá una pena de tres años de prisión luego de reconocer su participación en la expedición de dos diplomas que, según la investigación, no reflejaban la situación académica real de Guerrero. Los documentos correspondían a los títulos de profesional en contaduría pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria.

La Fiscalía explicó que los diplomas tenían fecha del primero de julio de 2025 y dejaban constancia de que Guerrero había cumplido con los requisitos necesarios para obtenerlos. Sin embargo, el expediente señala que existían varias inconsistencias alrededor de esos grados.

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#Justicia | Este es el momento en el que el exsecretario de la Fundación Universitaria San José, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, es condenado a tres años de prisión tras aceptar su responsabilidad en la autorización de los diplomas de Juliana Guerrero, excandidata al cargo de… pic.twitter.com/mEFbtiWpqq — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 20, 2026

Una de ellas estaría relacionada con las pruebas académicas exigidas. Guerrero no habría presentado las pruebas Saber Pro necesarias para el título profesional ni las pruebas TIT requeridas previamente para el grado de tecnóloga. Además, la Fiscalía sostuvo que no había registros académicos reales que respaldaran los documentos.

“Tampoco existían registros académicos reales en las plataformas institucionales y no se acreditó el cumplimiento del plan de estudios, requisitos todos ellos de obligatorio cumplimiento para la expedición válida de los títulos universitarios y tecnológico”, afirmó la fiscal.

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Otro punto clave de la investigación fue el acceso que tenía Gutiérrez al sistema de la institución, ya que contaba con un perfil de administrador que le permitía intervenir en las validaciones y autorizaciones relacionadas con documentos académicos.

La Fiscalía sostuvo que ese acceso le permitía “realizar todo tipo de actuaciones, incluso cambiar el resultado de las validaciones”. Aunque validadores externos no habían autorizado los dos títulos, Gutiérrez habría aprobado su expedición desde su perfil.

“Pese a que validadores externos no autorizaron la expedición de sus 2 títulos académicos, el señor Gutiérrez Martínez autorizó mediante su perfil la expedición de los mismos”, señaló la fiscal.

Mientras este proceso avanzaba, Juliana Guerrero no acudió a la audiencia de acusación programada en su contra. La diligencia tendrá que ser reprogramada después de que su defensa solicitara un aplazamiento.

Durante la negociación con la Fiscalía, Gutiérrez también ofreció disculpas. “Lamentablemente, violenté el ordenamiento jurídico de este país y la normativa de educación superior. Con todo el sentimiento, le ofrezco disculpas a todos por este acto, Y, como educador, quiero dejar esto como un ejemplo y un acto de reconocimiento de que, lamentablemente, una mala decisión puede afectar tanto nuestra vida personal, familiar, profesional”, expresó.

Polémicas y logros de Petro

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