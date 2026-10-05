Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El presidente Abelardo de la Espriella sostuvo una reunión clave en la sede presidencial de Barranquilla para analizar la crisis de agua potable que afecta actualmente a la ciudad de Santa Marta. En la mesa estuvieron presentes los ministros de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán; Ambiente, Fabio Arjona; Hacienda, Miguel Gómez; y Minas, María Nohemí Arboleda, así como la consejera de las regiones, Valerie Lafaurie. Aunque el mandatario señaló que en las próximas semanas darán a conocer resultados sobre este tema, no precisó las decisiones ni el contenido detallado de la discusión entre los altos funcionarios, que integran el círculo principal del Gobierno.

Sigue a PULZO en Discover

La situación del agua potable en Santa Marta ya ha sido objeto de reflexión en otras ocasiones dentro del Ejecutivo. El 25 de septiembre, De la Espriella descartó el proyecto de instalar plantas desalinizadoras, una iniciativa que previamente estaba prevista para atender el problema de abastecimiento. Según explicó en su momento, esa opción no era viable desde el punto de vista técnico. El presidente también señaló que los recursos inicialmente orientados a dicho proyecto, cerca de 786.000 millones de pesos colombianos, serían destinados a una alternativa que siguen evaluando con el fin de resolver de manera integral la crisis.

Mientras en Barranquilla avanzaban los debates sobre la problemática hídrica, De la Espriella también cumplió otros compromisos en la región Caribe. En Valledupar, Cesar, instaló la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, un comando integrado por el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía, con apoyo de la Fiscalía y cuerpos de inteligencia e investigación criminal. De acuerdo con el mandatario, este contingente lo integran cerca de 1.200 hombres, articulados para enfrentar amenazas terroristas y garantizar la seguridad nacional. El presidente reafirmó su postura contundente y afirmó: "No hay ninguna inhumanidad en combatir el terrorismo. La verdadera inhumanidad es dejar al pueblo a merced de los delincuentes".

En la jornada, De la Espriella también sostuvo un encuentro con la directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina Garrido. En ese contexto, lanzó críticas al anterior Gobierno, encabezado por Gustavo Petro, y lo acusó de presuntos manejos indebidos de los recursos públicos, señalando que la entidad habría estado al servicio de intereses particulares. No obstante, estas afirmaciones han sido refutadas por la exministra de Agricultura Martha Carvajalino y el exdirector de la ANT, Felipe Harman, quienes niegan cualquier irregularidad. Se espera que, tras su estancia en Barranquilla, el jefe de Estado continúe en Risaralda, cumpliendo una serie de agendas urgentes en regiones afectadas por catástrofes recientes y crisis sociales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las alternativas propuestas por el Gobierno para solucionar la crisis de agua en Santa Marta?

El Gobierno, bajo la dirección de Abelardo de la Espriella, descartó el proyecto de plantas desalinizadoras por no ser viable técnicamente y está en proceso de estudiar otras alternativas para invertir los cerca de 786.000 millones de pesos previstos. Aunque no se ha dado a conocer públicamente una solución definitiva, se espera que en las próximas semanas se presenten nuevas propuestas para mitigar la crisis del agua potable en Santa Marta, según lo expresado por el presidente en declaraciones recientes.

¿Por qué el presidente De la Espriella critica a la administración de Gustavo Petro en el manejo de la Agencia Nacional de Tierras?

De la Espriella acusa al anterior Gobierno de Gustavo Petro de haber desviado recursos de los colombianos y de utilizar la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para favorecer a ciertos intereses particulares, postura que ha sido respaldada por su equipo de Gobierno. Sin embargo, tanto la exministra Martha Carvajalino como el exdirector Felipe Harman han rechazado tales acusaciones. ANT es el organismo encargado de administrar y adjudicar tierras estatales en Colombia.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.