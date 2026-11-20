El presidente Abelardo De La Espriella planteó una nueva movilización en las calles del país, esta vez con el propósito de reunir a sus simpatizantes y responder a las manifestaciones promovidas por sectores de la oposición. La iniciativa fue mencionada durante su alocución del jueves 19 de noviembre, en la que también lanzó fuertes críticas contra el gobierno anterior.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Gobierno de Abelardo de la Espriella fija requisitos y procedimientos para viajes oficiales al exterior durante cierre de 2026)

La propuesta surgió después de las jornadas de protesta convocadas por sectores cercanos al petrismo. El mandatario cuestionó que sus contradictores pretendan ocupar las plazas públicas y sostuvo que quienes respaldan su administración también tienen derecho a expresarse en las calles.

En ese contexto, invitó a sus seguidores a salir con sus familias y banderas, pero insistió en que la movilización tendría que desarrollarse de manera pacífica y sin afectar bienes públicos o privados.

Lee También

“Se me ocurre que podemos convocar una gran marcha nacional contra la corrupción, el desastre, el despilfarro y la entrega a la criminalidad por parte del gobierno anterior”, manifestó De La Espriella durante su intervención.

El jefe de Estado agregó que no se debe confundir la prudencia con debilidad y advirtió que no permitirá que las amenazas reemplacen la discusión democrática. Su planteamiento se produjo en medio de un ambiente de confrontación con el expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda.

El presidente cuestionó a Gustavo Petro e Iván Cepeda

Durante su intervención, De La Espriella también respondió a los mensajes de sus contradictores políticos durante las movilizaciones del 19 de noviembre. Cuestionó al expresidente Gustavo Petro y al senador Iván Cepeda, y aseguró que no permitirá acciones que, a su juicio, pongan en riesgo el orden constitucional.

El presidente afirmó que la oposición tiene derecho a marchar, criticar sus decisiones y ejercer sus derechos políticos, pero marcó una diferencia entre la protesta pacífica y los actos violentos.

“Con la democracia y con Colombia no se metan”, expresó el mandatario, quien defendió su llegada al poder y sostuvo que el resultado de las urnas no puede desconocerse mediante acciones en las calles.

Además, lanzó señalamientos contra la administración anterior y pidió a las autoridades judiciales de Estados Unidos avanzar en las investigaciones relacionadas con presuntos hechos de corrupción y narcotráfico. Esas afirmaciones corresponden a acusaciones del mandatario y no constituyen por sí mismas una determinación judicial.

🎙️🐅El presidente Abelardo de la Espriella propuso que los colombianos que los respaldan también salgan a marchar de manera pacífica para defender la democracia. https://t.co/muNvcHT5x3 — La FM (@lafm) November 20, 2026

¿Qué dijo sobre las marchas del 19 de noviembre?

Antes de plantear la movilización de sus simpatizantes, De La Espriella entregó un balance de las protestas convocadas por sectores de oposición. Según las cifras divulgadas por el Gobierno, durante la jornada se registraron 285 actividades con cerca de 55.000 participantes.

El mandatario sostuvo que el 97 % de las manifestaciones transcurrió de manera pacífica. También reportó 12 intervenciones de la Fuerza Pública y cuatro capturas, además de actuaciones para levantar bloqueos y atender hechos que alteraron el orden público.

Con ese balance, el presidente defendió la respuesta de las autoridades y reiteró que su administración garantizará el derecho a la protesta, pero actuará frente a los hechos de violencia.

Por ahora, la gran marcha nacional quedó como una propuesta lanzada por De La Espriella. La Presidencia no había divulgado, al cierre de su intervención, una fecha ni detalles logísticos para convocar a sus simpatizantes en las diferentes ciudades.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.