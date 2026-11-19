Por: Portal Bogotá

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Hoy jueves 19 de noviembre de 2026, Bogotá afronta una jornada compleja en materia de movilidad e infraestructura vial, debido a diversas movilizaciones programadas en el marco del paro nacional. De acuerdo con información publicada por la Alcaldía de Bogotá, este día hay convocatorias para marchas en puntos clave de la ciudad, como el parque Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional, el Park Way y la embajada de Israel. Estas concentraciones podrían desplazarse hacia la emblemática plaza de Bolívar en el centro de la ciudad, lo que anticipa afectaciones directas en corredores como la carrera Séptima, la calle 26, la carrera Décima, la carrera 13 y otros sectores de alto tráfico.

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El reporte oficial destacó que desde la mañana se presenta una manifestación sobre la avenida Primero de Mayo con carrera Décima, donde el tráfico permanece detenido, según el más reciente corte realizado a las 6:07 a. m. Para los conductores que transiten por esta importante arteria vial, se sugirió tomar como vía alterna la avenida Caracas, con el fin de evitar mayores retrasos y embotellamientos en la zona. Además, se ha reiterado la necesidad de planificar los recorridos y mantenerse informado sobre los cambios y novedades en tiempo real para evitar contratiempos asociados a las protestas.

Como parte de la magnitud del impacto, también se ha evidenciado la posibilidad de alteraciones en el servicio de TransMilenio, el principal sistema de transporte masivo de la ciudad, especialmente en los corredores involucrados con las movilizaciones. Esto puede afectar la operación normal de varias rutas, lo que implica un riesgo de congestión significativa tanto para los usuarios habituales del sistema como para quienes se movilizan en transporte particular.

Asimismo, un incidente adicional complica la movilidad en el sur de Bogotá: a las 5:06 a. m. fue reportado un tractocamión varado sobre la avenida Boyacá con calle 60C sur, en la localidad de Ciudad Bolívar. De acuerdo con la información del monitoreo vial, esto ha generado alto flujo vehicular y tránsito lento debido a la afectación de uno de los carriles de la calzada. De nuevo, la recomendación principal es extremar precauciones y contemplar rutas alternativas en función de los reportes actualizados.

La situación demanda especial atención para quienes dependen del transporte público o privado, pues las afectaciones por movilizaciones y eventos imprevistos inciden de manera directa en los tiempos de traslado y en la dinámica diaria de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos de concentración de marchas en Bogotá hoy 19 de noviembre de 2026?

De acuerdo con la información de la Alcaldía de Bogotá, hoy se tienen previstos puntos de concentración de marchas en el parque Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional, el Park Way y la embajada de Israel, con posibles desplazamientos hacia la plaza de Bolívar, lo que implica vigilancia permanente en corredores como la carrera Séptima, calle 26, carrera Décima y carrera 13.

¿Cómo afectan las manifestaciones del 19 de noviembre a TransMilenio y las principales vías de Bogotá?

Las movilizaciones pueden causar congestión y cierres temporales en vías principales como la carrera Séptima, calle 26, carrera Décima y carrera 13, impactando el funcionamiento y operación regular de varias rutas del sistema TransMilenio. Se reporta además tráfico detenido en la avenida Primero de Mayo con carrera Décima y alta congestión en la avenida Boyacá con calle 60C sur por incidentes adicionales, complicando la movilidad en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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