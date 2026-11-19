El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lanzó una advertencia sobre la vulnerabilidad del sistema eléctrico en la capital frente al inminente cierre de la temporada de lluvias y el sostenido incremento en el consumo de energía de los ciudadanos. Durante un diálogo con periodistas en la ciudad, el mandatario explicó que desde septiembre se han registrado episodios críticos en los que la demanda del servicio estuvo muy cerca de alcanzar la capacidad máxima de oferta disponible, situación que obliga al Distrito y a los habitantes a tomar medidas preventivas para reducir la probabilidad de un racionamiento eléctrico en los próximos meses.

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Al detallar las causas de este estrecho margen operativo, Galán señaló que el retraso en nuevos proyectos de generación contrasta con el crecimiento continuo de la ciudad, generando una presión extrema en la franja comprendida entre las 5:00 de la tarde y las 8:00 de la noche, horario en el que se concentra el mayor uso de electricidad en los hogares y comercios bogotanos. “No avanzamos lo suficiente en generación de energía y la demanda ha seguido creciendo. Entonces, hemos estado en momentos críticos donde ha crecido la demanda cerca de lo que es la oferta”, afirmó el mandatario al describir el complejo escenario energético que enfrenta la capital.

Pese a la gravedad del diagnóstico, el alcalde aclaró que hasta el momento no ha sido necesario activar restricciones ni cortes del servicio, y enfatizó que cualquier eventual decisión en ese sentido sería debidamente planificada y comunicada con antelación a la ciudadanía. “No es que haya un apagón de un momento a otro, sino que se maneja eventualmente con las autoridades competentes, pero creo que sí tenemos que prepararnos desde ya para ser mucho más claros y visibles en cómo debemos prepararnos y contribuir a reducir el riesgo de racionamiento en la ciudad”, puntualizó Galán al llamar al ahorro inmediato.

En su explicación técnica, el jefe del gobierno distrital diferenció el abastecimiento de agua potable —suministrado por el sistema Chingaza— de los embalses destinados específicamente a la generación hidroeléctrica, los cuales resultan determinantes para garantizar la estabilidad del fluido en la capital. “El primer paso es lograr que los embalses —y no me estoy refiriendo a Chingaza, de donde traemos el agua de consumo, sino los embalses de donde se trae el agua o se utiliza el agua para generación de energía— lleguen al 80 % al finalizar la temporada de lluvias, que es a finales de noviembre”, indicó el mandatario, recordando que aunque el fenómeno de El Niño comenzó desde agosto de 2026 con lluvias atípicas, los pronósticos apuntan al pronto regreso de los calores intensos y la sequía.