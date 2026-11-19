Un procedimiento de tránsito terminó en una escena inesperada en Bogotá, luego de que un motociclista decidiera prenderle fuego a su propio vehículo mientras permanecía sobre una grúa.

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El hecho llamó la atención de quienes presenciaron el episodio, pues ocurrió en medio de un operativo donde participaron varios agentes de tránsito y uno de ellos, según se observa en las imágenes, ya tenía el extintor listo cuando iniciaron las llamas.

La moto ya había sido inmovilizada y estaba siendo transportada en una grúa, pero en ese momento, el propietario reaccionó de manera extrema y provocó un incendio que consumió parte del vehículo.

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El episodio quedó registrado en video y comenzó a circular en redes sociales, donde las imágenes despertaron comentarios por la decisión del motociclista. La escena muestra la motocicleta encima del vehículo de transporte mientras las llamas se extienden y quienes se encontraban cerca observan lo ocurrido.

La reacción del conductor convirtió un procedimiento habitual de control vial en un incidente que también pudo poner en riesgo a otras personas, debido a que el fuego se produjo sobre una plataforma de transporte en plena vía pública.

Bogotá—Motorizado prendió fuego a su moto sobre la grúa de tránsito ante la impotencia de no poderla recuperar. Por cierto @Secmovilidadbog ¿porque esta cantidad de guardas de tránsito para este tipo de operativos pero en el día no se ve ninguno regulando el tránsito? https://t.co/HHLIIq5HvP — 𝗦𝗘𝗖𝗥𝗘𝗧𝗢 𝘈 𝘝𝘖𝘊𝘌𝘚 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗦𝗔 (@ruidiaz_ddhh) November 19, 2026

Motociclista huyó después de incendiar su vehículo

Después de prenderle fuego a la motocicleta, el sujeto huyó del lugar, según la información que circuló sobre el episodio. Por ahora, se desconoce si las autoridades lograron identificarlo y capturarlo por lo ocurrido o si continúa sin ser localizado.

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