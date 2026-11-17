Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La ciudad de Ibagué registró un nuevo episodio de violencia contra un funcionario público que ha causado indignación. De acuerdo con la información reportada por las autoridades, un motociclista que se encontraba en marcado estado de embriaguez agredió a un agente de tránsito, después de que este llegara a atender un accidente ocurrido en la avenida Ambalá, a la altura de la calle 65, cerca de la panadería holandesa. Los hechos sucedieron el domingo 15 de noviembre, aproximadamente a las 9:30 de la noche.

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Según el reporte oficial, el motociclista colisionó con una camioneta y un taxi, lo que motivó la presencia de los agentes de tránsito para prestar ayuda y controlar la situación. Sin embargo, el conductor reaccionó violentamente, propinando una agresión física al funcionario, quien terminó en el suelo y sufrió varias lesiones. Posteriormente, el responsable de la agresión fue trasladado a un centro asistencial, donde se le realizó una prueba de alcoholemia que determinó grado tres, es decir, el nivel de alcohol en sangre más alto de la clasificación contemplada en la legislación vigente.

Luego del incidente, la Policía Nacional capturó al implicado por el presunto delito de violencia contra servidor público, hecho que quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes para que se adelante el proceso correspondiente. El secretario de movilidad de Ibagué, Camilo Martínez, expresó su rechazo frente a lo sucedido, mencionando su inquietud debido a que el conductor no solo puso en peligro la vida de otros ciudadanos al manejar en estado de embriaguez, sino que también atacó al agente que intentaba cumplir con sus funciones.

El caso se conoció precisamente durante el balance de los operativos de control vial realizados entre el 13 y el 16 de noviembre. Durante este periodo, la Secretaría de movilidad de Ibagué impuso 239 comparendos por diversas infracciones. Las multas por mal estacionamiento fueron las más numerosas, con 53 reportes, seguidas por sanciones a 41 motociclistas que incumplieron normas de tránsito. Además, se registraron 17 comparendos por falta de revisión técnico-mecánica o modificaciones indebidas de vehículos, 15 por conducir sin licencia, y 15 más por no portar el seguro obligatorio SOAT. Por otra parte, 10 conductores fueron sancionados específicamente por manejar bajo efectos del alcohol. Las autoridades recalcaron que los controles continuarán y realizaron un llamado urgente a respetar las normas de tránsito y la dignidad de los agentes en sus labores.

¿Qué significa grado tres de alcoholemia en la ley de tránsito?

El grado tres de alcoholemia es la categoría más alta de concentración de alcohol en sangre, según la clasificación legal. Indica que la persona evaluada tiene una cantidad significativa de alcohol, lo que representa un peligro extremo tanto para sí mismo como para otros usuarios de la vía.

¿Cuántos comparendos se impusieron durante el puente festivo en Ibagué y por qué motivos?

Durante el puente festivo comprendido entre el 13 y el 16 de noviembre se impusieron 239 comparendos en Ibagué. La mayoría fueron por mal estacionamiento, seguidos por infracciones cometidas por motociclistas, falta de revisión técnico-mecánica, conducir sin licencia, no portar el seguro obligatorio y manejar bajo los efectos del alcohol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.