Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La actividad sísmica en Colombia se mantiene con varios movimientos registrados durante el martes 17 de noviembre de 2026, según reportes entregados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Entre los eventos que más llamaron la atención de la jornada se encuentra el sismo ocurrido a las 3:47 de la tarde, cuyo epicentro se ubicó en Los Santos, un municipio en Santander. Este movimiento alcanzó una magnitud de 3,9 en la escala utilizada por la entidad y tuvo una profundidad de 155 kilómetros. La información fue confirmada y actualizada por el SGC, que previamente había reportado una magnitud de 4,2 y una profundidad de 150 kilómetros, ajustando posteriormente estos parámetros para una mayor precisión. Los municipios de Piedecuesta y Los Santos están entre las zonas más cercanas al epicentro, a tan solo 14 kilómetros de distancia, mientras que Jordán se localiza a 17 kilómetros.

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De acuerdo con el boletín oficial del Servicio Geológico Colombiano, el departamento de Santander concentró varios movimientos sísmicos a lo largo del día. Se registraron temblores en municipios como El Playón, Jordán, Curití, Zapatoca y Los Santos. Además de los eventos en Santander, también se presentaron sismos en otros puntos del país, como Montecristo (Bolívar), Cubarral (Meta) y Chaparral (Tolima).

Las cifras del SGC detallan que en la madrugada y en la mañana del mismo martes se reportaron movimientos con magnitudes entre 2,0 y 3,2 en diferentes lugares de Santander, incluyendo Jordán, El Playón, Curití y Zapatoca. Estos temblores variaron no solo en magnitud sino también en profundidad, mientras que el evento registrado en Curití y otros municipios reportó una profundidad superficial, los movimientos en El Playón y Jordán alcanzaron profundidades superiores a 129 kilómetros.

Los reportes oficiales recogen también el llamado del Servicio Geológico Colombiano para que la ciudadanía utilice la plataforma Sismo Sentido en caso de haber percibido alguno de los temblores. Con esta herramienta, la entidad puede consolidar información sobre los efectos y el alcance de los movimientos telúricos entre la población.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde se registraron los principales temblores en Santander el 17 de noviembre de 2026?

De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano, Santander fue epicentro de varios movimientos sísmicos, especialmente en municipios como Los Santos, El Playón, Jordán, Curití y Zapatoca. El sismo de mayor magnitud se localizó en Los Santos y alcanzó una profundidad considerable de 155 kilómetros, afectando zonas cercanas como Piedecuesta y Jordán.

¿Qué significa 'profundidad superficial' en los reportes sísmicos?

El Servicio Geológico Colombiano clasifica como 'profundidad superficial' aquellos sismos cuyo epicentro está ubicado muy cerca de la superficie terrestre. Esto se traduce en movimientos cuyo foco está a pocos kilómetros bajo el nivel del suelo, lo que puede incrementar la percepción del temblor entre la población cercana al evento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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