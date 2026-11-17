Por: El Espectador

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El canciller Omar Bula compareció ante el Congreso en su tercer debate de control político, escenario en el que abordó el reciente rumbo de la política exterior de Colombia. De acuerdo con sus declaraciones, el presidente Abelardo de la Espriella es quien dirige todas las decisiones en materia internacional, enfatizando que los acercamientos diplomáticos con Israel y Estados Unidos buscan "recomponer las relaciones internacionales" del país. Según planteó el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores, todas las decisiones adoptadas desde el inicio de la actual administración eran conocidas previamente, asegurando que en democracia es natural que existan desacuerdos.

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Bula remarcó que el eje de la política exterior está fundamentado en la soberanía nacional. Según sus palabras, esto implica la necesidad de un consenso nacional en la lucha contra el crimen organizado, donde destaca la labor del Escudo de las Américas, política regional que ha identificado 24 organizaciones criminales, entre las que se encuentran el Ejército de Liberación Nacional (Eln), el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, incluyendo el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia. De acuerdo con el canciller, diferenciar entre criminales y ciudadanos es esencial, sobre todo considerando que solo el 8 % de la población mundial concentra el 30 % de los crímenes y homicidios, una situación calificada como anómala en cualquier contexto ideológico. Además, subrayó que el Escudo de las Américas también tiene un enfoque económico y de cooperación internacional, señalando que esta política es una declaración bajo la potestad del presidente, elegido por mayoría.

Tras referirse a la importancia de la relación con Estados Unidos, Bula explicó que esta alianza comprende comercio, inversión y cooperación judicial, especialmente en la lucha antinarcóticos. Si bien puntualizó que se pueden fortalecer estos lazos, también señaló que existe espacio para mantener diferencias diplomáticas. El canciller aclaró que los acuerdos firmados en Barranquilla relativos a las tierras raras no tienen carácter vinculante.

Respecto a Israel, el alto funcionario defendió la posición de la administración actual, puntualizando que la ruptura de relaciones por parte del gobierno de Gustavo Petro nunca debió haber ocurrido. Según Bula, la decisión de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén responde a una valoración propia sobre la evolución geopolítica, similar al reconocimiento de la soberanía israelí de los Altos del Golán. Aclaró enfáticamente que mantener amistad con Israel no significa enemistad con Palestina, diferenciando al gobierno israelí de la población palestina y condenando generalizaciones absolutas.

Finalmente, el canciller criticó la gestión internacional del gobierno anterior y anunció la implementación de un sistema para medir los resultados de la gestión diplomática, en consonancia con el enfoque empresarial que caracteriza a esta administración.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Escudo de las Américas y cuál es su papel en la política exterior de Colombia?

El Escudo de las Américas es una estrategia mencionada por el canciller Omar Bula que permite identificar y localizar grupos criminales organizados en la región, como el Ejército de Liberación Nacional (Eln), el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc. Según el ministro, esta herramienta no solo busca combatir el crimen organizado, sino que también tiene enfoques económicos y de cooperación internacional, y se enmarca dentro de las declaraciones políticas presidenciales.

¿Por qué Colombia trasladará su embajada de Tel Aviv a Jerusalén y cómo afecta esto sus relaciones diplomáticas?

La decisión de trasladar la embajada de Colombia de Tel Aviv a Jerusalén obedece, según Omar Bula, a un "análisis propio" del Gobierno sobre los cambios geopolíticos recientes. El canciller subrayó que esta determinación se vincula con el restablecimiento de relaciones diplomáticas y no implica una postura de enemistad hacia Palestina, sino una reinterpretación de los factores que inciden actualmente en la política internacional del país.

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