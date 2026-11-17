Colombia se prepara para recibir una aeronave militar de Estados Unidos que podría ampliar las capacidades de transporte y movilidad de sus Fuerzas Militares. El equipo hace parte de un nuevo capítulo de cooperación entre ambos países y su entrega estaría acompañada de conversaciones para incorporar otros aviones.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Cancino soltó noticia sobre el buque cárcel y anticipó anuncio que hará De la Espriella)

Se trata de un Hércules C-130, una aeronave de transporte táctico que el Gobierno estadounidense entregaría este miércoles 18 de noviembre, durante la visita a Bogotá de Pete Hegseth, secretario de Guerra de ese país. Caracol Radio conoció imágenes del aparato que sería transferido a Colombia, en una operación que busca fortalecer el apoyo logístico y las capacidades operacionales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

El anuncio fue confirmado por el ministro de Defensa, mayor general (r) Jorge Eduardo Mora, durante una intervención ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Allí explicó que sostendría una reunión con el funcionario estadounidense para recibir el primer avión de este tipo y conversar sobre nuevas posibilidades de asistencia militar.

Lee También

«Viene el secretario de Guerra mañana. Me voy a ver con él y nos va a entregar el primer avión C-130», manifestó el jefe de la cartera, quien también dejó abierta la posibilidad de que lleguen otras dos aeronaves. La eventual entrega de esos aparatos adicionales todavía tendría que ser discutida entre los representantes de ambos gobiernos.

La noticia cobra importancia para Colombia por las necesidades de transporte de personal, equipos y suministros que tienen las Fuerzas Militares, especialmente en regiones apartadas donde las condiciones geográficas dificultan los desplazamientos. La incorporación de otro Hércules permitiría reforzar una flota que cumple funciones de apoyo a las operaciones militares y misiones de asistencia en diferentes zonas del país.

El C-130 Hércules es un avión de transporte militar desarrollado por la compañía estadounidense Lockheed Martin y reconocido por su capacidad para operar en escenarios exigentes. Su diseño permite movilizar tropas, vehículos, equipos y grandes cantidades de carga, además de aterrizar y despegar en pistas que no necesariamente cuentan con la infraestructura de un aeropuerto convencional.

Una de sus principales características es su versatilidad, pues puede adaptarse a diferentes necesidades de las fuerzas armadas. Además del traslado de personal y suministros, este modelo se utiliza en evacuaciones aeromédicas, lanzamiento de paracaidistas, operaciones humanitarias y misiones de apoyo logístico en territorios de difícil acceso.

Estas condiciones resultan relevantes para Colombia, donde las distancias, las montañas y las dificultades de conexión terrestre hacen que el transporte aéreo tenga un papel importante en el desarrollo de operaciones militares. La aeronave también puede facilitar el desplazamiento de ayuda y equipos hacia comunidades afectadas por emergencias o que se encuentran en zonas apartadas.

#ATENCIÓN | Caracol Radio conoció imágenes del avión Hércules que EEUU entregará a Colombia este miércoles, durante la visita del secretario de Guerra, Pete Hegseth, a Bogotá. Se busca reforzar las capacidades de movilidad aérea, transporte estratégico y apoyo operacional de las FFMM.

Vía @josedavid88_ https://t.co/uPGDbPMhpb — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 18, 2026

Estados Unidos podría entregar otros dos aviones militares

La posibilidad de ampliar la entrega de aeronaves también fue mencionada por el ministro de Defensa, quien anticipó que Colombia podría recibir dos Hércules adicionales como parte de los acercamientos con Washington. Sin embargo, aclaró que ese escenario todavía debía discutirse con Pete Hegseth durante su visita, por lo que no se trata de una entrega confirmada.

«Creo que van a venir dos más. Eso lo vamos a hablar con él», señaló Mora ante los congresistas. El funcionario también manifestó que espera abordar otros asuntos relacionados con el respaldo estadounidense para mejorar las condiciones de seguridad en el territorio nacional.

La eventual incorporación de tres aviones C-130 tendría importancia para la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que ya opera aeronaves de esta familia. Según el análisis publicado por Infodefensa, la flota ha enfrentado necesidades de renovación y disponibilidad, especialmente después de la pérdida de uno de sus aparatos en marzo de 2026.

El medio especializado explicó que estos aviones cumplen labores de transporte de tropas y carga, lanzamiento de suministros, evacuaciones médicas y apoyo humanitario. Por eso, sumar nuevas unidades permitiría recuperar parte de la capacidad de transporte y contar con más recursos para atender las necesidades operacionales de la institución.

¿De qué hablarán Colombia y Estados Unidos durante la visita de Pete Hegseth?

La entrega del Hércules C-130 será uno de los puntos centrales de la agenda del secretario de Guerra estadounidense en Bogotá. El funcionario tiene previsto reunirse con el ministro Jorge Eduardo Mora y representantes de la cúpula militar colombiana para abordar asuntos relacionados con la cooperación bilateral en defensa y las capacidades de respuesta frente a las organizaciones criminales.

Entre los temas que estarían sobre la mesa figura el uso de drones por parte de grupos armados ilegales, una tecnología que se ha convertido en un desafío para las autoridades por su utilización en ataques contra integrantes de la Fuerza Pública. También se espera conversar sobre mecanismos de coordinación para enfrentar el narcotráfico y otras amenazas a la seguridad.

Otro asunto de interés es el denominado Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Donald Trump para fortalecer la cooperación regional contra las organizaciones criminales. La participación de Colombia en ese mecanismo hace parte del acercamiento entre ambos países en materia de seguridad.

La visita de Hegseth se produce después del reciente desplazamiento a Bogotá del jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, quien también sostuvo encuentros con autoridades colombianas para fortalecer la cooperación militar. En ese contexto, la entrega del avión Hércules representa uno de los resultados concretos anunciados por el Gobierno, mientras que la posible llegada de otras dos aeronaves dependerá de las conversaciones que se desarrollen durante la reunión bilateral.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.