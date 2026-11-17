El periodista costarricense Camilo Rodríguez Chaverri había advertido públicamente que temía por su vida debido a las amenazas que, según denunció, recibió por sus señalamientos contra presuntas organizaciones vinculadas con el narcotráfico. Su preocupación quedó registrada en un video que volvió a circular en redes sociales después de que fuera asesinado a tiros el lunes 16 de noviembre de 2026.

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En la grabación, el comunicador explicó que las intimidaciones habían aumentado durante las semanas anteriores y que, ante el temor de sufrir un atentado, decidió buscar la manera de proteger el material con el que respaldaba sus investigaciones.

El periodista contó que su intención era sacar copias de sus archivos de Costa Rica para que sus denuncias no desaparecieran si algo le ocurría.

Camilo Rodríguez envió sus investigaciones a medios internacionales

Durante el video, Rodríguez aseguró que había distribuido los dispositivos con información entre contactos y medios de comunicación de Argentina, Uruguay, Miami y Los Ángeles, en Estados Unidos. También mencionó a un expolicía costarricense que se encontraba en el extranjero.

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Según explicó, había reunido una cantidad considerable de videos que consideraba importantes para sustentar sus señalamientos. Aunque no identificó a los medios que recibieron el material ni detalló todo su contenido, insistió en que buscaba mantenerlo fuera del alcance de quienes pudieran atentar contra él.

“De manera que si me pasara algo, si me matan, si ocurre algo con mi integridad física por mis denuncias contra el narco, esté toda la información en buen resguardo fuera del país“, expresó.

#CamiloRodríguez denunció reiteradamente amenazas de muerte por sus denuncias contra el narco. Lamentablemente este lunes su voz se apagó a manos de los criminales https://t.co/kNtdSrpJLs — Everardo Herrera (@alpiedeldeporte) November 17, 2026

Periodista había denunciado amenazas ante las autoridades

Las advertencias de Rodríguez no se limitaron a sus publicaciones en redes sociales. De acuerdo con información divulgada por el Ministerio Público de Costa Rica, el comunicador presentó al menos diez denuncias durante los últimos dos años por amenazas que atribuía a personas presuntamente relacionadas con actividades criminales.

El subdirector interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Vladimir Muñoz, confirmó que el periodista había reportado situaciones que consideraba irregulares. Los investigadores deberán establecer si alguna de esas denuncias tiene relación con el homicidio.

Por su parte, el fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, indicó que Rodríguez fue remitido a los servicios de atención y protección de víctimas, aunque finalmente no se incorporó al programa.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado que las amenazas denunciadas sean el motivo del asesinato. Esa posible conexión hace parte de las líneas que deberán esclarecer los investigadores, mientras avanzan las diligencias para identificar a los responsables del ataque.

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