El asesinato del periodista costarricense Camilo Rodríguez Chaverri quedó registrado en cámaras de seguridad. Las imágenes muestran cómo dos hombres que se movilizaban en una motocicleta se acercaron al vehículo del comunicador, le dispararon en repetidas ocasiones y luego lo rodearon para abrir fuego desde otro costado.

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El crimen ocurrió el lunes 16 de noviembre, cuando Rodríguez conducía una camioneta tipo pick-up roja por la ruta 32, a la altura de San Miguel de Santo Domingo de Heredia. El periodista permanecía detenido en medio de la congestión vehicular cuando fue interceptado por los agresores.

Según la reconstrucción preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los sospechosos se ubicaron inicialmente junto a la ventana del conductor y dispararon hacia el interior del vehículo. Después avanzaron por la parte delantera y se posicionaron en el costado del acompañante, desde donde hicieron nuevas detonaciones.

El subdirector interino del OIJ, Vladimir Muñoz, señaló que la maniobra habría tenido como propósito asegurarse de que la víctima muriera. La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta a las 3:21 p. m., pero cuando sus integrantes llegaron al sitio encontraron al comunicador sin signos vitales.

Los investigadores localizaron cerca de 10 casquillos fuera de la camioneta y reportaron que el cuerpo presentaba aproximadamente seis heridas de bala. Rodríguez viajaba solo y el automotor era propiedad de su madre.

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Motocicleta utilizada en el asesinato había sido robada

Una de las pistas que analiza el OIJ apunta al vehículo empleado por los responsables. Según informó el diario La Nación, la motocicleta blanca en la que se movilizaban los atacantes había sido robada en Alajuela el pasado 2 de noviembre, cerca de dos semanas antes del homicidio.

Los reportes describen al conductor con una chaqueta verde fosforescente y casco negro, mientras que el acompañante, señalado como quien habría disparado, vestía ropa oscura.

Las autoridades tampoco descartan que otras personas hayan participado en la planeación del crimen. Muñoz manifestó que probablemente hubo más involucrados, entre ellos posibles colaboradores que habrían seguido los movimientos del periodista y entregado información a los atacantes.

Camilo Rodríguez había denunciado amenazas de muerte

Otro elemento que hace parte de la investigación son las amenazas que Rodríguez había denunciado públicamente antes de su asesinato. El comunicador aseguró que estaban relacionadas con sus señalamientos sobre el narcotráfico.

Incluso, afirmó que había enviado material audiovisual de sus investigaciones a contactos en Argentina, Uruguay y Estados Unidos, como una medida para proteger esa información.

Por ahora, el OIJ no ha confirmado que esas denuncias tengan relación directa con el homicidio ni ha identificado públicamente a los responsables. Los investigadores recopilan grabaciones para reconstruir el recorrido de los sospechosos y establecer si recibieron apoyo de otros vehículos.

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