Por: France 24

France 24 la componen cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 en 355 millones de hogares en los 5 continentes. France 24 cuenta con 61,2 millones de telespectadores semanales (medición realizada en 67 países de los 183 en los que se emite al menos una de las cadenas) y es el primer ca... Visitar sitio

El asesinato del periodista costarricense Camilo Rodríguez Chaverri, ocurrido el lunes 16 de noviembre, ha provocado una fuerte conmoción en Costa Rica, según informaron el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y medios como ‘Canal 7’. Rodríguez era conocido por sus constantes denuncias sobre el narcotráfico y la corrupción en el país, que hacía públicas a través de sus redes sociales. En sus publicaciones, señaló abiertamente a individuos a los que relacionó con organizaciones criminales tanto locales como internacionales. De acuerdo con el fiscal general, Carlo Díaz, el reportero había alertado sobre amenazas contra su vida y participaba en un programa de apoyo a víctimas y testigos, aunque rechazó un plan de protección ofrecido por la Fiscalía.

Sigue a PULZO en Discover

La ejecución ocurrió en San Miguel de Santo Domingo, en la provincia de Heredia, donde Rodríguez fue atacado a tiros mientras conducía su vehículo. Según la información preliminar del OIJ, dos sicarios en motocicleta perpetraron el crimen. Mientras tanto, la presidenta Laura Fernández instruyó a las fuerzas policiales para que colaboren intensamente en la investigación, subrayando que este hecho atenta contra la libertad de expresión en Costa Rica. Fernández había mantenido diferencias previas con Rodríguez, a quien denunció penalmente en febrero después de que él la vinculara con el narcotráfico, acusaciones que ella ha negado rotundamente.

El OIJ sostiene que, por su ubicación geográfica, Costa Rica se ha convertido en una plataforma clave para el tránsito y almacenamiento de cocaína destinada a Norteamérica y Europa. Así lo confirmó la propia entidad, contextualizando el riesgo que corren periodistas que investigan estos temas. En este ambiente, Rodríguez mencionó a menudo que entregaba sus investigaciones a la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos.

Según datos recopilados por el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX), la muerte de Rodríguez representa un hecho especialmente grave en un país donde no se registraban homicidios de periodistas desde 2003. Los casos anteriores fueron los de Parmenio Medina en 2001, conocido por ‘La Patada’, y Ivania Mora en 2003, ambos asesinados en circunstancias similares mientras conducían sus vehículos. Costa Rica ha visto incrementarse de manera significativa los homicidios en los últimos años, la mayoría relacionados con el narcotráfico. El IPLEX ha solicitado que se investigue a fondo si la labor periodística de Rodríguez estuvo directamente relacionada con su asesinato.

¿Por qué asesinaron al periodista costarricense Camilo Rodríguez?

De acuerdo con la información del OIJ y declaraciones del fiscal general Carlo Díaz recogidas por ‘Canal 7’, la causa probable del crimen de Camilo Rodríguez estaría relacionada con las denuncias públicas que había realizado sobre el narcotráfico y la corrupción. La Fiscalía y la policía investigan si sus publicaciones y los nombres que mencionó en sus redes sociales motivaron el ataque en su contra.

¿Desde cuándo no se registraban asesinatos de periodistas en Costa Rica?

Según el recuento del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX), antes del asesinato de Camilo Rodríguez, Costa Rica no registraba homicidios de periodistas desde los casos de Parmenio Medina en 2001 e Ivania Mora en 2003. Ambos también denunciaban temas de corrupción y fueron víctimas de ataques con armas de fuego mientras transitaban en sus vehículos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.