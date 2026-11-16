El destituido expresidente de Paraguay Santiago Peña ingresó este lunes esposado, portando un chaleco antibalas y bajo un estricto dispositivo de seguridad a la cárcel militar de Viñas Cué, con el objetivo de continuar cumpliendo la medida de prisión preventiva dictada en su contra por los presuntos vínculos con la crisis financiera de Ueno bank. Imágenes divulgadas por las cadenas de televisión locales captaron el momento exacto en que el exmandatario cruzaba el acceso de la instalación castrense poco después de las 15:00 hora local, vistiendo una camisa blanca y un pantalón azul, indumentaria característica de sus jornadas habituales cuando ejercía la jefatura del Estado.

Sigue a PULZO en Discover

El traslado desde el Regimiento Escolta Presidencial —unidad militar adonde había sido remitido el pasado 6 de noviembre, apenas horas después de que el Senado lo declarara culpable de “mal desempeño de funciones” en un juicio político y lo apartara del poder— fue ordenado directamente por el juez de garantías Osmar Legal. La determinación judicial respondió a múltiples denuncias públicas sobre supuestos tratos preferenciales y comodidades excesivas concedidas al exgobernante en su primer sitio de detención, donde, según reveló el diario local ABC Color, disponía de una habitación dotada con amplia cama, aire acondicionado, un placard, además de una sala de reuniones adaptada como gimnasio privado y una pequeña oficina.

Frente al nuevo régimen carcelario que enfrentará en Viñas Cué, el presidente de la Suprema Corte Militar, general Nicolás Narváez, aclaró ante los medios de comunicación que el exjefe de Estado no gozará de lujos especiales, aunque tendrá acceso a una cancha de usos múltiples dos veces al día para realizar actividad física y mantendrá libre comunicación con su equipo de defensa. “El lugar es el mismo para todos, placar (clóset), cama, silla, baño, mesa. Sin aire (acondicionado), con ventilador”, puntualizó el alto oficial al detallar que Peña arribó únicamente con una maleta con prendas de vestir convencionales, sin teléfonos celulares ni computadores, y recordando que cualquier ajuste en sus condiciones deberá tramitarse formalmente ante el juzgado de la causa.

😐Regalo de cumple inesperado… 🗣️Santiago Peña pasará su cumpleaños número 48 en la Prisión Militar de Viñas Cué. 🔴 Seguí la transmisión en vivo: https://t.co/zXQhHR2kMj #NPY #NosConecta https://t.co/cvuOrtUo8s — NPY Oficial (@npyoficial) November 16, 2026

La caída política y judicial de Santiago Peña se desencadenó tras el colapso de Ueno bank, entidad financiera que reportaba más de 2,94 millones de clientes y administraba millonarios recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), cuatro cajas de jubilados y diversas instituciones estatales. Desde el pasado 3 de noviembre, el banco entró en un proceso de intervención y resolución decretado por el Banco Central de Paraguay, expediente por el cual también permanecen detenidos e investigados el extitular del emisor, Carlos Carvallo, y tres exdirectivos de la entidad.