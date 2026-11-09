Un hallazgo inesperado durante un allanamiento a una propiedad del expresidente de Paraguay Santiago Peña llamó la atención de los investigadores: una bóveda oculta detrás de una pared falsa, equipada con un sofisticado sistema de seguridad de fabricación israelí. El espacio fue descubierto el domingo 8 de noviembre, durante un operativo de la Fiscalía y la Policía Nacional en una residencia de verano del exmandatario.

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La diligencia se llevó a cabo en el sector de Ciervo Cuá, en San Bernardino, departamento de Cordillera, a unos 50 kilómetros de Asunción. Los fiscales Silvia González, Christian Benítez y Elena Fiore llegaron al inmueble poco antes de las 7:00 de la noche y, durante la inspección de una de las habitaciones, encontraron un pasillo que conducía a una puerta que no pudieron abrir.

Según publicó el diario paraguayo ABC Color, el acceso estaba escondido detrás de una estructura que simulaba ser parte de una pared. La puerta contaba con una contraseña digital y reconocimiento facial, mientras que una segunda entrada tenía un mecanismo de seguridad de origen israelí. El sistema sería de nivel 7, una categoría que contempla al menos cuatro filtros para permitir el ingreso, entre ellos lectura del iris, huellas dactilares, claves numéricas y llaves especiales.

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Pese a los intentos de los funcionarios, la bóveda permaneció cerrada al finalizar el procedimiento. Por ahora, las autoridades no conocen qué hay en su interior ni si los elementos que pueda contener tienen relación con la investigación. La Fiscalía tiene previsto regresar a la propiedad este lunes para continuar las diligencias, mientras unidades del Departamento contra el Crimen Organizado permanecen vigilando el lugar.

El allanamiento hace parte de un proceso judicial en el que Peña fue imputado por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor. De acuerdo con el Ministerio Público, la inspección busca encontrar elementos materiales relacionados con el caso Ueno Bank, un escándalo financiero que terminó golpeando la carrera política del expresidente.

La residencia también está bajo la lupa por el dinero utilizado para construirla. Según la información publicada por ABC Color, la obra habría costado unos 7.700 millones de guaraníes, equivalentes a cerca de 1,3 millones de dólares, y habría sido financiada mediante créditos de Ueno Bank. El 13 de mayo de 2024, la entidad le concedió dos préstamos simultáneos por 3.548 millones de guaraníes, unos 577.000 dólares. Las cuotas mensuales rondaban los 239 millones de guaraníes, cerca de 38.000 dólares, casi seis veces el salario presidencial de Peña, según la Fiscalía.

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