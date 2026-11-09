La ex primera dama venezolana enfrenta varios problemas de salud durante su detención en Estados Unidos. Su equipo legal sostiene que pudo haber sufrido un infarto leve y advierte sobre otras complicaciones físicas.

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La situación médica de Cilia Flores, esposa del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, sería más delicada de lo que se conocía. Según un apartado de un artículo publicado por The New York Times, la ex primera dama ha reportado diferentes problemas de salud desde que fue capturada en enero de 2026.

De acuerdo con documentos judiciales citados por el medio estadounidense, Flores se encontraba en recuperación de una histerectomía cuando fue detenida. Desde entonces, su estado físico habría presentado varias complicaciones, entre ellas dolores en el pecho, pérdida de peso y problemas dentales.

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Cilia Flores habría sufrido un infarto leve, según su equipo legal

Uno de los puntos más preocupantes de la información revelada por The New York Times es la posibilidad de que Cilia Flores haya sufrido un infarto leve en julio.

La hipótesis fue planteada por su equipo legal, que considera que la ex primera dama pudo haber atravesado ese episodio mientras permanecía recluida. Sin embargo, el reporte no establece que el infarto haya sido confirmado médicamente.

Según los documentos judiciales citados por el diario, Flores ha recibido una prescripción de nitroglicerina para tratar los dolores en el pecho. Además, habría perdido más de 11 kilos desde su captura, así como dos dientes.

El medio también señala que la ex primera dama duerme entre tres y cuatro horas al día, una situación que se suma a las dificultades de salud descritas en su solicitud de liberación.

Aislamiento y exposición al gas pimienta en prisión

Los problemas de salud de Flores no se limitarían a sus condiciones médicas previas o a los síntomas reportados durante su detención.

Según la información recogida por The New York Times, permaneció tres meses en régimen de aislamiento. Posteriormente, cuando fue trasladada a la población general de la prisión, habría sufrido afectaciones por el gas pimienta utilizado para controlar una pelea entre reclusas.

Estos episodios forman parte de los argumentos presentados por su defensa para cuestionar las condiciones de detención y solicitar su liberación.

Jueza negó la solicitud de liberación de Cilia Flores

Flores expuso parte de esta información médica en una moción con la que buscaba obtener su liberación. No obstante, la solicitud fue denegada por el juez Alvin K. Hellerstein, quien estaba a cargo del caso en ese momento.

The New York Times informó que Hellerstein falleció en octubre de 2026, a los 92 años. Tras su muerte, la jueza Analisa Torres asumió la conducción del proceso.

Por ahora, los problemas médicos descritos por Flores y su equipo legal hacen parte de los argumentos presentados ante la justicia estadounidense. La posible ocurrencia de un infarto leve, en particular, fue planteada por sus abogados y no debe interpretarse como un diagnóstico confirmado.

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Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.