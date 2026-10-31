Por: El Espectador

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El testimonio de la reconocida periodista mexicana, Alma Guillermoprieto, sobre su más reciente publicación, resulta revelador para comprender el devenir de América Latina durante los últimos 40 años. En una entrevista para El Espectador, Guillermoprieto explicó que su nuevo libro representa la culminación de un ciclo vital y profesional que inició con ‘Al pie de un volcán te escribo’, siguió con ‘Desde el país de Nunca Jamás’ y ahora se actualiza para incluir episodios recientes de la región, incluyendo la invasión a Venezuela y la extracción de Maduro. De acuerdo con sus palabras, este volumen le "permite tener un ciclo completo" en el que se entrelazan sus propias experiencias de testigo directo con los sucesos que han marcado a América Latina en distintos periodos.

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La importancia de agrupar estas tres colecciones en una sola obra es, para la autora, la posibilidad de mostrar esos "flashes", momentos breves pero intensos que juntos conforman cuatro décadas de historia. Según Guillermoprieto, el modo en que América Latina cambia constantemente —a veces de manera abrupta y otras veces repitiendo esquemas del pasado— es central para entender la actualidad en la región. Ella misma se reconoce como una espectadora que también se transforma: "Cambio yo como espectadora, adquiero quizás menos ilusiones, pero más experiencia". Sus textos reflejan esa evolución personal y colectiva.

El valor del libro radica no solo en la crónica de hechos trascendentales —como el final de numerosas dictaduras y el esperanzador derrocamiento de regímenes autoritarios—, sino también en la capacidad de explicar cómo esos episodios han llevado a lo que la escritora considera un presente perturbador. Para Guillermoprieto, repasar el pasado nos permite comprender el presente y, quizá, anticipar el futuro de América Latina. Por medio de sus relatos, el lector se convierte en testigo de ese trasegar, con la guía de una voz que ha presenciado de primera mano los momentos clave de este periodo histórico. Todo esto, siempre bajo el criterio riguroso y la coherencia que caracteriza el periodismo de Guillermoprieto, quien subraya la importancia de mirar la región sin perder la perspectiva de los cambios profundos y sus implicaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el libro de Alma Guillermoprieto es importante para entender la historia reciente de América Latina?

El libro reúne tres colecciones de crónicas, permitiendo apreciar en conjunto cuatro décadas de historia latinoamericana a través de los ojos de una testigo directa. Según explicó Guillermoprieto en El Espectador, este volumen cubre desde el final de las dictaduras hasta la actualidad, lo que ayuda a entender cómo cambiaron la región y sus protagonistas a lo largo del tiempo.

¿Quién es Alma Guillermoprieto y cuál es el enfoque de sus crónicas?

Alma Guillermoprieto es una reconocida periodista mexicana que, de acuerdo con la entrevista en El Espectador, ha dedicado su carrera a relatar los momentos cruciales de América Latina. Sus crónicas abordan tanto los grandes eventos políticos como las transformaciones sociales de la región, con una mirada atenta al detalle y a la evolución de los procesos históricos que describe.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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