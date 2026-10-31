La actriz Alina Lozano respondió a las declaraciones de su expareja, el creador de contenido Jim Velásquez, quien recientemente habló sobre la separación y aclaró que el matrimonio que celebraron no tuvo validez legal. La artista utilizó sus redes sociales para cuestionar algunas de sus afirmaciones y contar su versión sobre la ceremonia.

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Velásquez explicó en un video publicado en su canal de YouTube que nunca firmaron un acta matrimonial, por lo que la boda fue simbólica y no existe un vínculo legal que implique una repartición de bienes. En ese contexto, también se refirió a las dudas que, según dijo, tenían algunos seguidores sobre una posible disputa por propiedades o herencias.

La respuesta de Lozano llegó en una publicación en la que apareció vestida con traje y representó a un abogado para hablar en tercera persona. En ese video aseguró que ella siempre había querido una celebración sencilla, como la primera ceremonia que realizaron en Cartagena, y señaló que fue Jim quien quiso organizar una boda de mayores proporciones.

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“Mi apoderada siempre quiso algo sencillo, como lo que se hizo en una primera instancia allá en Cartagena”, expresó la actriz. Luego agregó: “Él fue el que quiso hacer esa gran boda, él fue el que organizó todo eso”.

Pero la artista también puso sobre la mesa el dinero que, según su versión, dejó la celebración. Lozano le pidió a su expareja que contara cuánto habría recibido por el evento y mencionó que con esos recursos habría comprado su primer apartamento.

“Que cuente cuántos milloncitos se ganó en esa ceremonia, que ponga la escritura del primer apartamento que compró con dicha ceremonia”, afirmó. Además, sostuvo que a ella le correspondió una parte mucho menor: “A mi apoderada le daban una miseria, mientras él se llevaba la mayor parte”.

Finalmente, Lozano cuestionó las razones por las que Velásquez decidió hablar públicamente sobre estos asuntos y sugirió que estaría buscando obtener reproducciones e ingresos con la polémica. “¿Será que allá no le sonaron las rancheras y por eso es que sale a hablar como un pajarito ahora, porque necesita monetizar?”, comentó.

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