En el más reciente episodio de Impresentables, de Los 40, una aparente pelea entre Roberto Cardona y Pipe Flórez sorprendió a los demás integrantes del programa y a quienes seguían la transmisión. La discusión comenzó mientras hablaban sobre el cantante colombiano Beéle y rápidamente subió de tono.

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Todo empezó cuando Pipe Flórez acusó a Roberto Cardona de querer “apagar” al artista barranquillero. El comentario hizo que Cardona reaccionara de inmediato y le pidiera a su compañero que explicara por qué hacía esa afirmación en medio de la conversación.

Lejos de bajar la tensión, Pipe continuó reprochándole algunos comentarios y actitudes que, según él, Roberto habría tenido contra el intérprete de ‘No tiene sentido’. Mientras tanto, Isabella McCausland, Juan Peláez y Sebas Podcast observaban la situación con sorpresa y sin entender qué estaba ocurriendo entre sus compañeros.

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El momento llegó a su punto más tenso cuando Roberto Cardona comenzó a golpear la mesa y exigió respeto, además de pedirle a Pipe Flórez que se retractara por sus acusaciones. Sin embargo, la esperada disculpa nunca llegó y la discusión parecía cada vez más fuerte.

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¿Por qué pelearon Roberto Cardona y Pipe Flórez?

Pero minutos después llegó la sorpresa. Roberto y Pipe comenzaron a reírse y revelaron que toda la pelea había sido una actuación preparada para jugarle una broma al resto del equipo de Impresentables y generar una reacción entre sus compañeros.

La simulación también tenía otro propósito: hacer una crítica a las fuertes discusiones que recientemente se han visto entre periodistas deportivos. Los integrantes de Los 40 representaron una situación similar a la que protagonizaron Eduardo Luis y Pacho Vélez durante una transmisión radial.

El enfrentamiento entre los periodistas deportivos ocurrió mientras discutían sobre Rafael Dudamel y su situación como técnico del Deportivo Cali. Eduardo Luis le reprochó a Pacho Vélez algunos comentarios sobre el entrenador, lo que provocó que la conversación se calentara rápidamente, mientras Juan Felipe Cadavid intentaba calmar los ánimos en medio del programa en vivo.

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