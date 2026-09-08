Un momento de tensión protagonizado por el streamer español Naim Darrechi, pareja de la creadora de contenido caleña Katy Cardona, quedó registrado en video mientras caminaba por el centro de Cali. El joven terminó enfrentándose a golpes con un vendedor ambulante, en una escena que rápidamente comenzó a circular por redes sociales.

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De acuerdo con la información que ha trascendido sobre el caso, el incidente comenzó después de que el comerciante le gritara a Katy Cardona el nombre de Deiby Ruiz, su expareja y padre de su hijo.

La mención habría provocado una reacción de la influencer, quien respondió con insultos. En ese momento, Darrechi intervino y se produjo un fuerte cruce de palabras con el vendedor.

La discusión rápidamente pasó de los insultos a la agresión física. El español y el comerciante terminaron enfrentándose a golpes, mientras varias personas que se encontraban en el lugar intentaban separarlos.

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La escena ocurrió a plena luz del día, en una zona de alta afluencia del centro de Cali. Por algunos momentos, la situación estuvo cerca de convertirse en una pelea más grande, debido a la cantidad de personas que se encontraban alrededor.

Finalmente, los acompañantes del streamer y otros vendedores ambulantes intervinieron para evitar que el enfrentamiento continuara. Así fue como se vio:

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Cuál es el conflicto entre Katy Cardona y Deiby Ruiz

El episodio tiene como telón de fondo la polémica que durante los últimos meses ha rodeado la vida sentimental de Katy Cardona, conocida en redes sociales como ‘La Blanquita’.

La caleña mantuvo una relación con Deiby Ruiz, con quien tiene un hijo. Su separación ha estado acompañada de diferentes enfrentamientos públicos y una fuerte división entre sus seguidores.

Mientras una parte de los usuarios de redes sociales respalda a Ruiz, otros defienden a Cardona y su nueva relación con Darrechi.

El español y la colombiana se conocieron durante su participación en ‘La Mansión VIP’, reality en el que ambos tuvieron una relación sentimental. Cardona consiguió avanzar hasta las últimas etapas del programa y terminó ocupando el tercer lugar.

Desde entonces, su relación con el reconocido creador de contenido español se convirtió en uno de los temas recurrentes entre sus seguidores.

Ahora, las imágenes de la pelea en Cali volvieron a poner a la pareja en el centro de la conversación digital. El video muestra el enfrentamiento, pero las circunstancias exactas que llevaron al cruce y las palabras que intercambiaron deberán establecerse a partir de las imágenes completas y los testimonios de quienes estuvieron presentes.

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