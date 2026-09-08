El creador de contenido Ramón Gerardo Moreno González, conocido como El Zarco, confirmó públicamente el motivo que llevó al final de su relación con Jurley Corona, después de varias semanas de especulaciones entre sus seguidores. La pareja, que llevaba más de cuatro años junta y tiene un hijo, terminó su relación el pasado 9 de agosto.

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La separación había sido confirmada inicialmente por Jurley Corona, quien explicó en redes sociales que atravesaba semanas difíciles y que la situación no se limitaba a una ruptura sentimental. También señaló que ambos seguirían vinculados por el hijo que tienen en común y manifestó su intención de manejar el proceso de la mejor manera posible.

En medio de las preguntas de sus seguidores sobre lo ocurrido, El Zarco decidió publicar un comunicado en redes sociales para asumir públicamente la responsabilidad por el fin de la relación. El creador dejó claro que no pretendía justificar sus acciones ni buscar respaldo de sus seguidores.

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El Zarco reconoció que fue infiel

Desde sus redes sociales, el ‘influencer’ admitió que fue infiel y atribuyó a esa situación la ruptura con Jurley Corona. También señaló que tomó decisiones que terminaron afectando la relación y el hogar que habían construido.

“Le fui infiel. Por priorizar lo carnal y no valorar el amor, la lealtad y el hogar que teníamos, perdí al amor de mi vida. Jurley es una mujer maravillosa, una esposa ejemplar y una persona extraordinaria que solo me dio su amor y su apoyo incondicional”, escribió Moreno en su mensaje.

Además, el creador de contenido también pidió a sus seguidores que evitaran responsabilizar o cuestionar a Jurley por lo ocurrido. En su pronunciamiento, destacó las cualidades de su expareja y sostuvo que ella no tuvo responsabilidad en la situación que llevó al final de la relación.

“Ella no tiene absolutamente ninguna culpa de esta situación. Les pido de todo corazón que la respeten, que no la juzguen ni la aborden con comentarios dolorosos: el único responsable de esta falla y de este dolor soy yo”, agregó.

La confesión se produjo después de que durante varias semanas circularan especulaciones en redes sociales sobre las razones de la separación. Jurley, por su parte, ya había negado que la ruptura se hubiera producido por una infidelidad de su parte y había indicado que prefería reservar algunos detalles mientras resolvía asuntos relacionados con su familia.

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