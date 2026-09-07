El senador Ferney Silva, del Pacto Histórico, radicó una iniciativa que pretende formalizar la actividad de creadores de contenido e ‘influenciadores’, con el fin de establecer condiciones sobre publicidad, contenidos pagos, uso de imágenes y promoción de productos.

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La propuesta también busca diferenciar a los ‘influenciadores’ de los creadores de contenido. El primero sería “quien produce o difunde contenido, tiene comunidad, monetiza y puede influir en el consumo o en la opinión”, mientras que el segundo sería una “persona natural o jurídica que publica textos, fotos, videos o audio, sin importar cuántos seguidores tenga”.

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Uno de los cambios centrales estaría relacionado con las publicaciones que tengan algún pago detrás. Cuando un contenido corresponda a publicidad o propaganda política, deberá identificarse y mencionar al anunciante. La vigilancia estaría a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio y bajo las reglas del Estatuto del Consumidor.

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Si una persona capta o publica la imagen de un tercero, deberá contar con los permisos correspondientes e informar dónde aparecerá el contenido, si habrá monetización y qué ocurrirá con esas ganancias. Para productos de salud y cosméticos, además, deberán cumplirse las normas sanitarias.

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Silva aseguró que la propuesta no pretende restringir la libertad de expresión ni determinar de qué pueden hablar los creadores. “El creador sigue siendo libre de decir lo que quiera. Lo que pedimos es transparencia cuando hay plata de por medio y respeto a la imagen de terceros”, afirmó el senador.

Finalmente, el proyecto cobra importancia por el tamaño de esta industria: la iniciativa calcula que existen más de 465.000 personas creando contenido en Colombia y que durante 2025 se invirtieron 3,04 billones de pesos en publicidad digital. La propuesta ahora deberá avanzar en su discusión en el Congreso.

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