La posibilidad de que ‘Epa Colombia’ pueda salir de prisión y cumplir una eventual detención domiciliaria ilusionó a una de sus amigas más cercanas. Yina Calderón reaccionó en redes sociales a la información que circula sobre Daneidy Barrera y aseguró que espera que la empresaria pueda regresar pronto junto a su familia.

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La creadora de contenido habló del tema a través de sus historias de Instagram, donde explicó que conoció la versión sobre una posible detención domiciliaria relacionada con la condición de ‘Epa Colombia’ como madre cabeza de familia. Sin embargo, Yina dejó claro que por ahora prefiere no celebrar antes de que exista una decisión confirmada.

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“Presuntamente se le podrá conceder la detención domiciliaria a ‘Epa Colombia’ por ser madre cabeza de familia”, expresó la empresaria huilense. La noticia provocó una inmediata reacción de alegría, aunque recordó que anteriormente también han surgido versiones que generaron expectativas entre los seguidores de su amiga.

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Por esa razón, Yina Calderón intentó contener su emoción y pidió esperar información oficial. “Me emociono mucho, ay Dios mío, no, pero no me emociono hasta que sea verdad”, manifestó la DJ, quien espera que esta vez sí pueda concretarse una medida que le permita a ‘Epa Colombia’ salir de la cárcel.

La influencer también elevó una petición a Dios por la situación de Daneidy Barrera y pidió que pueda recibir una oportunidad para recuperar su libertad de manera provisional. Para Yina, su amiga ya ha recibido un castigo suficiente por los hechos que la llevaron a prisión.

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“Señor, Dios mío, que le den la libertad provisional a la Epa, ella ya pagó mucho”, afirmó Calderón. Además, minimizó lo ocurrido al calificarlo como “un errorcito”, mientras sus seguidores esperan conocer si las autoridades tomarán una decisión sobre la situación jurídica de ‘Epa Colombia’ y su eventual salida de prisión.

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