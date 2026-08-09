Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Daneidy Barrera Rojas, reconocida como Epa Colombia, fue trasladada a la cárcel para mujeres en Ibagué después de haber estado recluida en la Escuela de Carabineros de Bogotá y, anteriormente, en la cárcel El Buen Pastor. Este movimiento se dio como parte de una reorganización carcelaria más amplia impulsada por el Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella en sus primeros días de mandato, proceso que afectó a 117 privados de la libertad en todo el país, según información recogida por El Diario.

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Antes de su traslado, Epa Colombia dejó registrada su inconformidad mediante un video donde manifestó haber sido maltratada y humillada durante su estadía en prisión. Relató sentirse discriminada y perseguida, y explicó que la experiencia ha sido dolorosa y complicada tanto a nivel personal como mediático. Adicionalmente, en su cuenta de Instagram, administrada por allegados debido a su privación de la libertad, se publicó un mensaje que describía el traslado como un momento difícil y solicitaba fortaleza para afrontar la nueva etapa. No está confirmado que el mensaje haya sido escrito por ella misma.

La situación penitenciaria de Barrera tiene origen en los acontecimientos del 22 de noviembre de 2019, ocurridos durante el paro nacional, cuando fue grabada causando daños a la estación Molinos de TransMilenio en Bogotá. Sus acciones, difundidas por redes sociales, motivaron un prolongado proceso judicial que terminó en enero de 2025, momento en el cual la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó su condena. Epa Colombia enfrenta ahora una sentencia de 63 meses y 15 días de prisión por daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas, además de una multa y la inhabilidad para ejercer como influenciadora durante el mismo tiempo. La Corte negó beneficios como la prisión domiciliaria o la suspensión de la pena.

Pese al fallo en firme, el equipo legal de Barrera sigue buscando que se modifiquen las condiciones en las que cumple la pena. Intentaron la extinción y redosificación de la condena, petición que fue negada en enero de 2026, aunque fue apelada. Además, exploran una conciliación con TransMilenio para presentar nuevos argumentos ante el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, aunque ninguna decisión judicial actual plantea su libertad próxima.

El traslado de Epa Colombia se inserta en una operación nacional dirigida a debilitar organizaciones criminales y administrar el hacinamiento carcelario, alcanzando a reclusos de alto perfil en diversos municipios. Si bien la situación de Barrera es distinta a la de otros involucrados, forma parte de la estrategia general. Por ahora, continúa cumpliendo sentencia en Ibagué mientras se esperan nuevas decisiones jurídicas sobre su futuro.

¿Por qué fue condenada Epa Colombia y cuáles delitos le imputaron?

A Epa Colombia se le condenó por hechos ocurridos durante las protestas del paro nacional en noviembre de 2019, cuando causó daños en la estación Molinos de TransMilenio en Bogotá. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le impuso una sentencia de 63 meses y 15 días por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas, además de una multa e inhabilitación profesional temporal.

¿En qué consiste la estrategia nacional de traslados carcelarios?

De acuerdo con El Diario, la reorganización carcelaria nacional incluyó el traslado de 117 internos, entre ellos algunos cabecillas criminales y figuras públicas, a diferentes penitenciarías. El objetivo principal es limitar la capacidad de influencia de estructuras criminales desde el sistema penitenciario y mejorar la administración interna de las cárceles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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