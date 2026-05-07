El vestuario del Real Madrid está viviendo uno de sus momentos más tensos en los últimos años. Luego del escándalo que estalló este jueves por un incidente físico que terminó con Federico Valverde en el hospital, el jugador uruguayo decidió dar la cara.

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A través de sus redes sociales, ‘El Halcón’ publicó un extenso mensaje para aclarar los hechos, pedir disculpas a la afición y denunciar filtraciones internas que, según él, están dañando la imagen del equipo.

Valverde, visiblemente afectado por la situación deportiva e institucional del club, reconoció que el estrés de una temporada decepcionante fue el detonante de la discusión. “Ayer he tenido un incidente con un compañero producto de una jugada en un entrenamiento, donde el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande”, comenzó explicando el charrúa, intentando contextualizar el roce inicial.

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Uno de los puntos más punzantes de su declaración fue la crítica hacia el entorno del club y la rapidez con la que la noticia llegó a los medios de comunicación.

Valverde no ocultó su molestia al señalar que estas situaciones deberían resolverse de forma privada: “En un vestuario normal estás cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos sin que salga a la luz. Evidentemente acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento”, sentenció.

Acá, las palabras de Valverde:

🚨 ÚLTIMA HORA I Comunicado de Valverde ❌ Valverde desmiente que Tchouamení le haya pegado: "En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho" 👊 "Golpeé accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente" 🙏 "Lo siento de corazón… pic.twitter.com/Mb1txZx4bC — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 7, 2026

Para el uruguayo, el hecho de que el Real Madrid no haya conseguido títulos esta temporada ha generado un ecosistema donde cualquier chispa se convierte en un incendio mediático. Según sus palabras, la falta de éxitos hace que el club sea siempre el “punto de mira” y que todo se magnifique de manera desproporcionada.

Sobre el momento que más preocupó a la hinchada —su traslado a un centro médico—, Valverde desmintió categóricamente que se hubiera tratado de una agresión directa o una pelea de boxeo, como se especuló inicialmente.

Explicó que todo fue producto de un infortunio en medio de la tensión: “Hoy volvimos a tener un desencuentro. En la discusión golpee accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital”.

Con firmeza, aseguró que no hubo intercambio de golpes: “En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas”. A pesar de la aclaración, el jugador asumió su parte de responsabilidad por haber permitido que sus emociones llegaran al límite.

Valverde cerró su mensaje mostrando su lado más humano, pidiendo perdón de “corazón” y admitiendo que el fracaso deportivo (incluyendo la eliminación en la Champions League) lo ha tenido sumido en la frustración. “Me duele la situación, me duele el momento que estamos pasando. El Madrid es una de las cosas más importantes de mi vida”, afirmó.

Lamentó que el accidente le impida estar presente en el próximo compromiso del equipo por prescripción médica, algo que le genera una tristeza profunda: “Soy al que más le apena y le entristece pasar por esta situación que me impide jugar el próximo partido por decisiones médicas porque siempre fui hasta el final”. Finalmente, se puso a disposición de la directiva para cualquier medida disciplinaria que consideren pertinente.

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