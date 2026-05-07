Así como se confirmó que Shakira hará la canción del Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, otra información retumbó con fuerza apenas a un mes del arranque del certamen.

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La empresa Topps reveló que se hará cargo de los álbumes característicos de la máxima cita del fútbol global, con lo que se confirmó el final de la larga era que tuvo Panini durante décadas.

“FIFA, Fanatics y Topps han firmado un acuerdo exclusivo a largo plazo para coleccionables que abarca tarjetas de intercambio, pegatinas y juegos de cartas de intercambio”, indicó la compañía especializada.

El nuevo encargado dejó claro, según lo expuesto sobre el compromiso comercial, que el último álbum Panini estará disponible para los fanáticos será el del Mundial de 2030.

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“La asociación comienza oficialmente en 2031 e incluirá tanto coleccionables físicos como digitales… ¡y sí, habrá tarjetas de Debut del Mundial con parches!”, señaló sobre la fecha del acuerdo.

“No podemos esperar a mostrarte qué más tenemos preparado”, sentenció el aviso con una noticia que sorprendió a miles de fanáticos, de cara al próximo evento internacional en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Qué es Topps?

Topps, reemplazo para el álbum Panini, es la compañía estadounidense más emblemática en la industria de las tarjetas coleccionables y productos de entretenimiento. Fundada originalmente en 1938 como una empresa de chicles, revolucionó el mercado del coleccionismo deportivo mundial.

La empresa alcanzó la fama definitiva en 1952 cuando lanzó su serie de tarjetas de béisbol con un diseño innovador. Esta colección incluyó estadísticas de los jugadores, convirtiéndose en el estándar para las tarjetas deportivas modernas.

Actualmente, Topps produce una vasta gama de productos que incluyen cromos de la Major League Baseball, la Fórmula 1 y la UEFA Champions League. Su catálogo también abarca franquicias de entretenimiento como Star Wars y Garbage Pail Kids.

En 2022, la gigante de los artículos deportivos Fanatics adquirió el negocio de tarjetas de Topps por aproximadamente 500 millones de dólares. Este movimiento aseguró los derechos de licencia exclusivos para las ligas deportivas más importantes del mundo.

La marca ha evolucionado hacia la era digital mediante el lanzamiento de aplicaciones móviles y coleccionables en formato NFT. Esto permite a los usuarios intercambiar tarjetas virtuales de sus atletas favoritos de manera instantánea y segura.

Topps mantiene su sede principal en la ciudad de Nueva York y opera como una división clave dentro del ecosistema de Fanatics Collectibles. Su influencia cultural es tan grande que muchas tarjetas antiguas alcanzan precios millonarios en subastas.

El portal de la Major League Baseball también ofrece registros históricos sobre la relación de décadas entre la liga y la marca. Estos datos confirman la importancia de Topps como cronista visual del deporte estadounidense.

¿Cuándo comenzó el álbum Panini del Mundial de Fifa?

El fenómeno global de los álbumes de láminas del Mundial de la FIFA comenzó oficialmente en el año 1970. La empresa italiana Panini, fundada por los hermanos Giuseppe y Benito Panini, lanzó esta primera edición con motivo de la Copa del Mundo celebrada en México.

Antes de esta fecha, ya existían algunos cromos coleccionables en el mercado, pero la alianza entre Panini y la FIFA en 1970 marcó el inicio de la era moderna del coleccionismo deportivo. Este primer álbum constaba de 271 estampas que incluían a los jugadores, los equipos participantes y las sedes del torneo.

Curiosamente, los cromos de la edición de 1970 no eran autoadhesivos; los coleccionistas debían utilizar pegante para fijarlos en las páginas. Fue a partir de los torneos siguientes cuando la empresa introdujo el formato de láminas adhesivas que hoy todos conocen y disfrutan alrededor del planeta.

Esta tradición ha perdurado por más de cinco décadas, convirtiéndose en un ritual indispensable para los aficionados antes de cada cita mundialista. Según datos de la propia FIFA, el éxito de Panini reside en su capacidad para conectar a seguidores de diversas generaciones a través del intercambio de ‘monas’ o ‘barajitas’.

A nivel histórico, el álbum de México 1970 es hoy una pieza de colección extremadamente valiosa. Algunos ejemplares completos y en buen estado se han subastado en portales especializados por sumas que superan los diez mil euros, debido a su rareza y significado cultural.

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